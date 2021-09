Siamo giunti al terzo weekend del mese di settembre, cioè a circa il 57% del tempo disponibile del mese. Lunedì 20 settembre, invece, saremo addirittura al 66,7% circa di quel tempo. Malgrado ciò, lunedì prossimo molti stipendi saranno stati spesi per una soglia pari o superiore a questa quota: come mai?

Semplicemente perché molti, single e/o famiglie, non programmano le loro spese. Le affrontano così come il calendario le presenta in ordine cronologico, oppure (peggio ancora) finché il conto in banca consente di spendere.

Eppure basterebbe applicare la semplice regola che sveleremo alla fine dell’articolo per arrivare a fine mese senza affanni. Ora, ritornando al fine settimana alle porte, ci chiediamo: quanti soldi spendere questo weekend tra spesa al supermercato e divertimenti a seconda dello stipendio?

La regola madre: programmazione

Abbiamo già illustrato il trucco per arrivare sereni alla fine del mese con 1.600 euro di stipendio. Ipotizziamo di aver applicato questa regola il 1° di settembre: quanti soldi dovremmo avere oggi disponibili?

Applicando la regola del 50-30-20, per il mese in corso dovremmo avere il 30% circa dello stipendio per le spese variabili. Quindi grosso modo 480 euro, ma si tratta di una cifra media, indicativa.

Ad esempio, nel caso di una coppia (con o senza figlio) monoreddito che abita in casa in affitto in centro, è difficilissimo destinare il 20% in risparmi. Viceversa si pensi al caso del single che abita in provincia e casa di proprietà, magari con abitudini molto casalinghe. In questo caso si arriverebbe anche a superare il 30% di quota di risparmi mensili.

Vediamo quanti soldi destinare alle spese del weekend

Giusto per dare un’indicazione di massima, portiamo a 550 euro la parte di stipendio da destinare alle spese variabili. Sarebbero il 34,375% del mensile di 1.600 euro, e che probabilmente andrebbero a discapito della quota risparmio.

Se vogliamo dividere per giorni, avremmo:

550 euro : 30 giorni = 18,33 euro, da moltiplicare per i 2 giorni del weekend.

Tuttavia, una simile impostazione ha un grosso limite. Il weekend si spende molto di più rispetto al resto della settimana. Si pensi, ad esempio, alla spesa alimentare del sabato per il resto della settimana.

Operiamo allora diversamente, dividendo i 550 euro per le 4 settimane del mese. Avremo: 550 euro : 4 settimane = 137,50 euro.

In questo caso la cifra va arrotondata per difetto, giacché i giorni del mese sono 30 e non 28. In sintesi, essa potrebbe servire come bussola circa il nostro budget settimanale sulle spese variabili.

Quanti soldi spendere questo weekend tra spesa al supermercato e divertimenti a seconda dello stipendio?

Infine, sveliamo il “trucco magico” che fa la differenza tra chi arriva a fine mese sereno e chi con l’acqua alla gola.

Il segreto sta nello spendere solo dopo aver risparmiato, mentre molti iniziano a risparmiare dopo aver speso. Cioè una volta incassato lo stipendio, la prima regola è togliere subito i soldi da destinare al risparmio. Solo dopo si può iniziare a spendere.

Molti, invece, prima dilapidano lo stipendio, poi provano a risparmiare sui pochi spiccioli rimasti in tasca.

Approfondimento

