L’estate è ormai quasi finita, e presto non avremo più a disposizione le verdure che hanno deliziato i nostri palati durante la bella stagione. Ma solo perché i frutti dell’orto non saranno più così saporiti, non per questo dobbiamo rinunciare a una tavola ricchissima di sapori. Esistono infatti delle verdure alternative a quelle tipiche che consumiamo d’estate, che possono accompagnarci verso la stagione autunnale. Una di queste è un’ottima alternativa alle zucchine. Se siamo stufi delle solite zucchine acquose che troviamo nei supermercati a settembre, proviamo questa buonissima alternativa, versatile, semplice da cucinare e che piacerà proprio a tutti, anche ai bambini.

Questa verdura deliziosa alternativa alle zucchine può essere cucinata in mille modi e farà impazzire tutti

Ma di quale verdura stiamo parlando? Si tratta di un parente delle zucchine: la trombetta di Albenga. La trombetta di Albenga viene anche chiamata zucchina trombetta, ed è tipica della Liguria e del Piemonte. Si tratta propriamente di una zucca, non di una zucchina. Se la raccogliamo precocemente però, essa può sostituire perfettamente la zucchina.

Per questo, può essere consumata all’inizio dell’autunno, proprio quando la produzione di zucchine comincia a declinare. Questa verdura deliziosa alternativa alle zucchine può essere cucinata in mille modi e farà impazzire tutti, vediamo come.

Più compatta delle zucchine, perfetta anche in umido o nei sughi

La trombetta di Albenga può essere cucinata allo stesso modo in cui cuciniamo le zucchine. Ottima quindi in frittata, ma anche in padella, nella ratatouille, nelle torte salate e in mille altre ricette. Ha però un vantaggio rispetto alle zucchine tradizionali. Tende infatti ad avere una pasta più compatta e meno ‘spugnosa’. Questo la rende adatta anche a ricette con un tempo di cottura più lungo. La zucchetta di Albenga, infatti, non si disfa altrettanto facilmente. È perfetta da esempio cucinata in umido, sia da sola che con altre verdure, oppure in un sugo per condire la pasta. Ma vediamo un esempio di ricetta.

Esempio di ricetta: trombette di Albenga in umido

Questa è una ricetta semplicissima, bastano pochi minuti. Laviamo e affettiamo grossolanamente le nostre trombette. Mettiamole in una pentola con qualche cucchiaio di acqua, del sugo di pomodoro e qualche spicchio d’aglio. Saliamo e aggiungiamo erbe aromatiche a piacere. Mettiamo il coperchio e cuociamo a fiamma media fino a quando le nostre trombette non saranno morbide. Buon appetito!

