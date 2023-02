Insieme ad Adriano Celentano, ad Albano, a Massimo Ranieri, a Mina e ai Pooh, e come presentatrice Iva Zanicchi, Gianni Morandi è sull’onda del successo da oltre 40 anni. Come fa questo Re Mida dello spettacolo che ogni cosa che tocca diventa oro? Canzoni di successo e che vengono cantate e ballate dalle giovani generazioni attuali, sta riscuotendo notevole successo anche come presentatore di Sanremo. Quanti soldi ha e come investe e fa fruttare il proprio patrimonio Gianni Morandi?

Gli aspetti più importanti della sua vita artistica

Giovane di aspetto e di fisico nonostante i suoi 78 anni, amante del calcio (è stato presidente dal 2010 al 2014 del Bologna calcio e insieme a Eros Ramazzotti ha fatto parte della Nazionale cantanti), nonché cantante e presentatore di successo. È amato da tutte le generazioni che hanno cantato successi come “In ginocchio da te” e “Andavo a cento all’ora”. Ha presentato per il momento il Festival di Sanremo per tre edizioni: nel 2011, 2012 e poi 2023. Poi ha vinto il Festival nel 1987 con “Si può dare di più” con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

Ha venduto circa 53 milioni di dischi, incidendo 608 brani ed ha tenuto olttre quattromila concerti in Italia, e 426 all’estero.

Quanti soldi ha e come investe e fa fruttare il proprio patrimonio Gianni Morandi?

Il suo patrmonio sarà sicuramente ultramilionario, ma come lo fa fruttare? Possiamo rifarci a una sua dichiarazione dell’11 maggio 2016 quando all’Università Bocconi di Milano disse scherzando che “i suoi risparmi li nasconde in giardino”. Ma come ha risposto alla domanda su come investe i suoi soldi e se ha un consulente di investimento? “Non ho mai investito in Borsa. Non ne sono capace. Sì, ho qualche risparmio, perché qualcosa l’ho guadagnato negli anni. Ma li gestisco in maniera molto semplice. Niente giochi in Borsa“. Da queste affermazioni potremmo dedurre che probabilmente avrà delle somme parcheggiate sui conti correnti e potrebbe comprare dei titoli di Stato o buoni fruttiferi postali. Chissà se è così!

