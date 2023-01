Qual è il patrimonio di Raoul Bova e come fa fruttare i suoi soldi: azioni, immobili o obbligazioni?

L’attore Raoul Bova secondo riviste di settore porta a casa guadagni importanti frutto del suo lavoro e di investimenti diversificati. Proviamo ad andare a fondo.

Oggi ha 51 anni e mantiene un fascino singolare non foss’altro per quell’aspetto da ragazzo timido e introverso che lo rende particolarmente attraente. Attore ma anche regista, nel suo passato c’è anche la pratica del nuoto con la specialità del Dorso. In TV compare le prime volte negli anni Novanta con un ruolo abbastanza marginale all’interno del programma “Scommettiamo che?”. Subito un anno dopo, nel 1992, inizia a mostrare il suo talento con la recitazione nella serie di grande successo “Una storia italiana” che ha per oggetto i grandi campioni di canottaggio Giuseppe e Carmine Abbagnale. Una storia che tiene incollati allo schermo milioni di italiani entusiasti di ripercorrere i successi dei fratelli che contribuiscono ad accrescere l’orgoglio nazionale.

Una carriera tutta in salita per l’attore romano

Il successo sale poi con il film “Palermo Milano solo andata” in cui Raoul Bova interpreta il ruolo di un Commissario. Da lì per l’attore che nasce a Roma ma è di origini meridionali, inizia una vera escalation di successi e consenso popolare. Secondo una rivista i cui risultati sono rilanciati da altre testate, l’ex Commissario Di Venanzio, tra il 2019 e il 2020 avrebbe guadagnato 46 milioni di Dollari. Ma qual è il patrimonio di Raoul Bova? L’attore avrebbe un patrimonio netto pari a 145 milioni di Dollari. Come molti personaggi del mondo della recitazione e dello spettacolo, Raoul Bova ad un certo punto inizia ad investire per far fruttare i suoi guadagni.

Gli investimenti di Raoul

Anche lui come Eros Ramazzotti pare avere una catena di ristoranti parte della serie “Le pizze di papà Raoul”. Ancora, si dice (non sappiamo con certezza se sia o meno così, diciamo “voci di corridoio”) abbia azzeccato diversi investimenti in azioni e accordi vari. In merito l’attore non fa mai pubbliche dichiarazioni e le informazioni sono rese da varie testate giornalistiche. Farebbe capo anche lui (come Eros) alla squadra di calcio “Gli angeli di Roma” (di cui non troviamo riscontri in rete) e di un marchio di Vodka. Inoltre avrebbe un paio di ville: una vicino Rieti e una nella zona di Varco Sabino.

Qual è il patrimonio di Raoul Bova, l’attore molto impegnato anche nel sociale

Diverse volte è presente al Derby del Cuore tra Roma e Lazio nonché alla Partita del Cuore. È poi cofondatore della Onlus Fondazione Capitano Ultimo che ha lo scopo di educare alla cultura della legalità e al contrasto alla criminalità organizzata. Ancora, nel 2007 partecipa al calendario dell’ Associazione Italiana Persone Down. Il suo impegno nel sociale vanta anche un prestigioso riconoscimento che arriva nel 2010. La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) lo nomina “ambasciatore di buona volontà”.