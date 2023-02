Il menù che non può mancare sulla tavola per il pranzo di carnevale - proiezionidiborsa.it

Non sai cosa cucinare per il menù di Carnevale? Queste idee potrebbero togliere ogni dubbio.

Per la festa di Carnevale ogni scherzo vale, ma non in cucina. Dobbiamo essere sempre al top e sorprendere gli invitati. Infatti se volessimo organizzare una festa di Carnevale a casa, dobbiamo subito metterci all’opera e pensare al menù e le ricette da proporre. Partiamo da un antipasto semplice e veloce da fare.

Gnocchi fritti

Gli gnocchi fritti potrebbero essere un’ottima idea da proporre per un aperitivo. Farli è davvero semplice e ci serviranno solo:

400 g di gnocchi;

olio per friggere;

2 cucchiai di pecorino;

1 cucchiaio di paprika dolce;

sale.

Il menù che non può mancare sulla tavola e un secondo delizioso

Una volta che abbiamo gli gnocchi non ci resta che metterci alla preparazione. Riscaldiamo un po’ di olio in una padella. Passiamo gli gnocchi nel formaggio e nella paprika e mettiamoli a friggere. Aspettiamo che diventano dorati e croccanti. Aggiungiamo il sale in superficie se si vuole. Possono essere accompagnati anche da salse se si preferisce.

Idea primo piatto

Come primo piatto possiamo fare delle girelle di lasagna. Ci serviranno dei fogli di lasagna fresca e il gioco sarà fatto. Gli ingredienti sono:

250 g di lasagne fresche;

300 g di macinato;

150 g di prosciutto cotto;

sale, mix per soffritto, olio;

besciamella.

Procedimento

Per prima cosa dobbiamo andare a cucinare il macinato. Prendiamo una padella e mettiamo un po’ di olio con il mix di soffritto. Buttiamo dentro anche il macinato e il prosciutto cotto. Lasciamo cucinare. Se preferiamo possiamo anche sfumare con del vino bianco o rosso. Aggiustiamo di sale. A questo punto prendiamo le sfoglie di lasagna fresca e le tagliamo a strisce grosse. Mettiamo dentro un po’ di besciamella e il macinato e arrotoliamo. Mettiamo poi tutto dentro una teglia e versiamo sopra la restante besciamella. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 20 minuti.

Secondo

Per il secondo potremmo proporre le patate alla fisarmonica. Ci serviranno:

4 patate;

100 g di pancetta affumicata;

Sale, olio e rosmarino.

Prendiamo le patate le laviamo e sbucciamo. Incidiamo con il coltello facendo delle strisce, senza arrivare al fondo della patata. Nelle sacche che si saranno andate a formare mettiamo dentro la pancetta affumicata. Sopra spargiamo un po’ di sale, rosmarino e un filo d’olio. Mettiamo in forno a 190 gradi per 40 minuti circa, fino a quando la patata non risulterà morbida. Serviamo quando sono ancora ben calde.

Dolce

Per il dolce non ci resta che servire le classiche chiacchiere di Carnevale. Sono un dolce che va a ruba non solo nelle pasticcerie ma anche ai supermercati. In alternativa si potrebbe pensare di preparare le frittelle alla crema, un altro dolce tipico e molto buono di questo periodo. Questo è davvero il menù che non può mancare sulla tavola. Una volta che abbiamo scelto il menù basterà solo abbellire la sala, scegliere il tema della festa e aspettare che gli invitati restino contenti della cena o del pranzo, che sarà sicuramente da far leccare i baffi.