Non sono per nulla mercati facili da analizzare e prevedere. Infatti, continuano ad alternarsi segnali contrastanti e i prezzi continuano a rimanere schiacciati fra supporti e resistenze. Da quale parte si uscirà? Quali intenzioni? Mercati azionari pronti a direzionalità? Ma in quale verso? Quello di oggi è un falso segnale?

Statistica storica

In base allo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi:

il 2023 dovrebbe essere un anno con un rendimento per i mercati azionari internazionali superiore al 20%;

dovrebbe lasciare alle spalle il minimo decennale;

il massimo annuale dovrebbe segnarsi fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre.

Le aree temporali dove si dovrebbe assistere a importanti ritracciamenti dovevano essere le seguenti:

primo trimestre e poi fra agosto e settembre.

Mercati azionari pronti a direzionalità? Come regolarsi?

Da inizio anno è la prima volta che gli swing in formazione ci fanno mettere in dubbio il nostro percorso campione. Di settimana in settimana sembrano aumentare le probabilità che non sia ancora finito il ribasso iniziato a ridosso del nostro setup del 4 agosto. Nonostante persistano ancora delle divergenze positive sugli oscillatori, si iniziano a intravedere swing ribassisti che potrebbero portare a nuove discese dei prezzi anche di un altro 5/7% almeno (Onda C). E oggi invece la settiamna inzia con un rimbalzo. Cosa dobbiamo pensare? Il ritracciamento della scorsa settimana è stato l’ennesimo falso segnale?

Alle ore 16.38 della seduta dell’11 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.820

Eurostoxx Future

4.259

Ftse Mib Future

28.545

S&P500

4.474,01.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta odierne settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.809

Eurostoxx Future

4.257

Ftse Mib Future

28.325

S&P500

4.474.

Non è un momento facile da decifrare. Attendiamo comunque chiarezza entro la giornata di mercoledì e l’inizio di una fase direzionale per il resto del mese. Anche se le chiusure odierne avverranno formando un swing rialzista, questo verrà catalogato come rimbalzo del gatto morto, per il momento.

