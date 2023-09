Quanti soldi si spendono per comprare la borsa Medusa di Versace? I modelli più e meno costosi

Quanti soldi si spendono per una borsa Medusa di Versace - Foto da pexels.com

Il marchio Versace è noto per i suoi prodotti di altissima qualità e spesso indossati anche dai personaggi più importanti del mondo. Ecco quanto costa comprare una borsa Medusa.

Il brand di Versace è noto per l’utilizzo di simboli appartenenti alla cultura della Grecia antica, simbolo di potere e di prestigio. Tra questi c’è anche la Medusa, gorgone decapitata da Perseo e, secondo una delle versioni del mito, dal tragico passato: era una bellissima donna prima di essere tramutata in mostro dalla dea Atena.

Questo personaggio ha affascinato intere generazioni ed è infatti ripreso come antagonista in diverse opere della cultura popolare. Versace, invece, ha ben pensato di renderla uno dei suoi simboli e infatti esiste un’intera linea di borse che reca la testa della gorgone come decorazione.

Quanti soldi si spendono per comprare la borsa Medusa di Versace? La risposta

Il prezzo di una borsa Medusa di Versace va dagli 890 ai 19.800 euro e varia a seconda della dimensione, della tipologia e delle decorazioni presenti. Una mini borsa con cristalli, ad esempio, arriva al costo di 2.800 euro.

Invece, una shopper costa tra i 1.110 e i 1.250 euro ad eccezione di quelle in denim, che hanno un costo di 1.480 euro e di 1.600 per la più grande. Le shopper grandi e dotate di borchie arrivano anche ad un prezzo di 1.700 e 1.800 euro. Ecco quanti soldi si spendono per comprare la borsa Medusa di Versace.

Il modello più costoso e quello meno caro

Passiamo dunque ad illustrare quali sono i modelli più e meno costosi in assoluto. Il primo è certamente la borsa a mano piccola La Medusa color rosa chiaro, un pezzo dal costo di ben 19.800 euro.

I modelli meno costosi, invece, sono le pochette a bustina, disponibili in diverse colorazioni al prezzo di 890 euro. Allo stesso costo è anche possibile acquistare le micro borse con cristalli, disponibili in diverse colorazioni. Seguono, tra i pezzi meno costosi in assoluto, le borse a tracolla, il cui prezzo oscilla tra i 950 e i 980 euro. Infine, ci sono le mini shopper Versace Allover ad un costo di 950 euro.

Quindi, è possibile acquistare una borsa Versace Medusa anche spendendo meno di 1.000 euro, l’importante è sapere quale scegliere.

