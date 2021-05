È il sogno di tutti potersi alzare una mattina sapendo di non avere più problemi di denaro. Potersi permettere l’essenziale, anche qualche sfizio, e pensare ad una serena vecchiaia. Ma quanti soldi bisogna guadagnare per potersi definire ricchi e non avere più preoccupazioni economiche per il futuro?

Indubbiamente la cifra varia dai vari punti di vista e anche da nazione a nazione. Il paese dei miliardari per eccellenza sono gli USA. Ed ecco che alcuni parametri arrivano proprio dalle loro statistiche.

Il ricco in America

Secondo gli studi americani non è sufficiente un solo milione di dollari per potersi sentire ricchi. Ne servono almeno due, pari a circa 1,55 milioni di euro. Le statistiche mostrano anche che quest’anno la cifra considerata necessaria per sentirsi ricchi ed arrivati è più alta di quella percepita come tale l’anno scorso. Forse la crisi economica dovuta anche alla pandemia ha scatenato incertezze e paure.

Ma allora quanti soldi bisogna guadagnare per potersi definire ricchi e non avere più preoccupazioni economiche per il futuro?

Dipende anche dalla generazione di appartenenza.

Le generazioni più giovani

I giovani, se interrogati sul punto, dichiarano cifre inferiori a quelle in cui spererebbero le generazioni precedenti. Forse il calo generalizzato degli stipendi li induce a pensare che si possa vivere bene ed in serenità anche con cifre inferiori ai miliardi di cui sopra.

Non confondere desideri e realtà

Le cifre favoleggiate sopra sono enormemente superiori rispetto alla media dei patrimoni delle famiglie americane. Nel 2019 la media delle famiglie americane possedeva 121.700 dollari di patrimonio familiare. E solo lo 1% dei cittadini USA vantavano un patrimonio superiore ad 11 milioni di dollari.

Un obiettivo concretamente realizzabile

Forse conviene concentrarsi su obiettivi raggiungibili e che garantiscano realmente una vita serena. Conviene, allora, calcolare bene quanti soldi servono per mantenersi ogni mese per puntare almeno ad una vita senza debiti.