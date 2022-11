Quanti significati sorprendenti ci sono a sognare il proprio ex tra amore e odio

Storie durate una vita e, magari culminate in un matrimonio, con dei figli. Oppure relazioni brevi ma intense, a tal punto da segnare anche la nostra vita. Secondo le ultime statistiche nazionali, gli italiani sarebbero uno tra i primi popoli europei a divorziare. Nel senso che le percentuali dei matrimoni che fallirebbero, anche abbastanza velocemente, sarebbero in continua crescita. Non staremo qui ad affrontare le cause e i perché di questa situazione, ma ci occuperemo invece di un’altra situazione parallela. Sarà capitato a tutti noi almeno una volta nella vita di aver sognato il proprio ex. Cosa che può accadere indistintamente sia agli uomini che alle donne. Davvero particolare è la risposta di un pool di studiosi internazionali, che andiamo a vedere in questo articolo.

Potrebbe non centrare assolutamente nulla il sentimento

Non dobbiamo assolutamente aver paura di confessare al nostro attuale compagno se sogniamo l’ex partner. Secondo gli esperti, infatti non ci sarebbe quasi mai un sentimento ancora in corso, ma si tratterebbe di un filo continuo. Ossia, potrebbero esserci dei corridoi ancora aperti, delle situazioni in bilico, anche a livello economico, che agirebbero sul nostro subconscio. Nelle coppie con figli, tutto potrebbe concorrere a sognare il proprio ex, frequentandolo e semplicemente vedendolo quando ci sono le occasioni di scambio proprio dei figli.

Quanti significati sorprendenti ci sono e quali spiegazioni

Ci sono poi degli scienziati che sosterrebbero come sognare l’ex stia a significare l’esatto contrario. La nostra mente sarebbe infatti pronta per una nuova situazione sentimentale, magari prendendo spunto dagli errori passati. Potrebbero esserci alla base delle situazioni sospese, come abbiamo visto prima, ma che sarebbero proprio la leva per chiudere col passato e iniziare una nuova avventura. Alcuni studiosi sosterrebbero poi che sognare in maniera specifica e precisa una persona che abbiamo amato, potrebbe essere il riflesso di noi stessi. Cosa che potremmo anche superare con qualche attività alternativa ma importante.

Quando sognare il proprio ex potrebbe rivelare un sentimento ancora acceso

Quanti significati sorprendenti ci sono a sognare il proprio ex tra amore e odio, soprattutto se ciò accade poco dopo la separazione. Ecco il caso in cui secondo uno studio internazionale, il sogno dell’ex potrebbe rappresentare qualcosa di ancora aperto. Condizione assolutamente naturale, soprattutto se il rapporto è stato molto intenso e coronato da sentimenti speciali. Sognare il proprio ex qualche giorno dopo la fine del rapporto, significherebbe che a livello di subconscio che non ci siamo ancora abituati alla separazione e stiamo elaborando la rottura definitiva. Poi, ci sono anche quei sogni legati allo zodiaco che potrebbero riguardare il nostro segno.