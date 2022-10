Siamo sempre più lanciati verso la fine di questo mese di ottobre, che dovrebbe portarci verso l’inverno. In un clima di crescente tensione per l’aumento delle bollette, gli italiani stanno cercando di capire come riscaldarsi senza finire sul lastrico. In un momento così difficile anche dal punto di vista sociale, molte volte non ci resta che guardare all’oroscopo anche in maniera scaramantica. Abbiamo visto come la fine del mese potrebbe portare tanta fortuna ad alcuni segni. E attenzione che nelle prossime ore c’è un trio delle meraviglie, che potrebbe davvero vedere realizzato qualche piccolo sogno. Prendiamo tutto col beneficio di inventario, perché ricordiamo che l’oroscopo non è una scienza, ma semplicemente una possibile interpretazione delle stelle.

Volere è potere per la Bilancia dei prossimi giorni

Le stelle sembrerebbero favorire un momento particolarmente durato per i nati sotto il segno della Bilancia. Ma quello che potrebbe fare più piacere non è tanto la fortuna, ma l’energia messa a disposizione. Nella ricerca della realizzazione dei propri sogni, i nati sotto questo segno metteranno in campo un’energia davvero incredibile. Gli ostacoli potrebbero essere rimossi tranquillamente, a patto però di non farsi prendere dal nervosismo. Nelle prossime ore oltre alla forza e all’energia, Giove potrebbe regalare anche tantissima fantasia. Ed è per questo che saranno particolarmente favoriti tutti coloro che lavorano nel campo della creazione. Sogni che diventano realtà per Bilancia e altri 2 segni nelle prossime ore in piena trepidazione.

Le stelle consigliano un viaggio per la Vergine

Dopo un bel periodo di alti e bassi, ecco che potrebbe arrivare il momento del riscatto per la Vergine. Giove e Venere si mostrano particolarmente favorevoli in campo lavorativo e amoroso, ma quello che salta di più agli occhi sembrerebbe essere l’opportunità di una bella vacanza fuori programma. Se il datore di lavoro ci propone di smaltire ferie e permessi, cogliamo la palla al balzo. In un panorama particolarmente positivo, infatti sembrerebbe il momento di trovare una bella offerta last minute e staccare completamente la spina. Questo meritato periodo di relax porterebbe i nati sotto il segno della Vergine a ricaricare alla grande le batterie per poi presentarsi in splendida forma al rush finale di Capodanno.

Sogni che diventano realtà per Bilancia e un buon mese per gli Acquari

Ottobre sembra essere nato sotto buoni auspici per i nati sotto il segno dell’Acquario. Ma le notizie positive sembrerebbero non finire qui. Se infatti i primi 15 giorni sembrano essere stati positivi e produttivi al lavoro, la seconda metà del mese potrebbe favorire le cose genuine. Famiglia al centro dell’attenzione, con momenti di serenità e felicità che nascono anche dalle piccole cose. Amicizie sincere che farebbero davvero tanto bene all’umore e alla salute degli Acquari. Attenzione che dal 20 del mese potrebbe partire un periodo di incredibile attrazione fisica, sponsorizzata niente meno che da Venere.

