È dal 2014 che le quotazioni di Cairo Communication scendono praticamente senza sosta. Di tanto in tanto si assiste a qualche rimbalzo, ma niente di duraturo. Solo occasioni per chi in possesso delle azioni di vendere.

Dall’ottobre del 2020, però, i minimi storici non sono stati più aggiornati e il titolo ha guadagnato oltre il 60%. Sicuramente un ottimo risultato, ma le quotazioni sono ancora molto lontane dai livelli del 2001, quando il prezzo era in area 9 euro, e da quelli del 2014 quando il titolo valeva 8 euro.

Recentemente il potente segnale rialzista in corso ha portato a un rialzo di oltre il 20%. Potrebbero esserci, quindi, i presupposti per un rialzo importante.

La valutazione attraverso l’analisi fondamentale

Secondo quanto riportato nelle pubblicazioni specializzate, qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Cairo Communication risultano sottovalutate. La forte sottovalutazione è confermata anche dal rapporto prezzo su fatturato. Con un valore aziendale stimato in 0,2 volte il suo fatturato del 2022, infatti, il titolo Cairo Communication è tra i più sottovalutati di Piazza Affari. Secondo questo indicatore il titolo risulta essere sottovalutato dell’80%.

Infine, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, la fortissima sottovalutazione è confermata dal giudizio degli analisti che hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 70% circa. Cosa ancora più importante, però, è la dispersione tra le diverse raccomandazioni che è inferiore al 4%. Ciò vuol dire che c’è una visione comune tra i vari analisti.

Il superamento di questo livello potrebbe sorprendere positivamente gli investitori: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 7 novembre a quota 1,636 euro, in rialzo dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma la resistenza in area 1,644 euro (I obiettivo di prezzo) sta offrendo una tenuta molto importante. Tanto che sono già una decina di sedute che le quotazioni oscillano intorno a questo livello. Il superamento di questo livello potrebbe portare il titolo prima in area 1,844 euro (II obiettivo di prezzo) e successivamente in area 2,044 euro (III obiettivo di prezzo).

Per una ripresa del ribasso, invece, bisognerà monitorare l’eventuale rottura del supporto in area 1,568 euro. In questo caso le azioni Cairo Communication potrebbero andare a ritoccare i minimi storici.