I fichi sono dei frutti tipici di questa stagione, estremamente dolci con semi croccanti e commestibili all’interno. Ne esistono diverse varietà che si differenziano per colore e consistenza. Le loro caratteristiche comuni sono la forma a gemma, un colore intenso e un profumo dolce. I fichi, a differenza di quanto si possa pensare, hanno poche calorie: 100 grammi di fichi freschi, infatti, ne forniscono soltanto 70, circa. Sono inoltre ricchi di minerali tra cui potassio, calcio, magnesio, ferro, rame, selenio e zinco. Sono una buona fonte di vitamine antiossidanti A e K e contengono zuccheri naturali e fibre alimentari. I loro benefici per la nostra salute, quindi, sono tanti. Dobbiamo comunque chiederci quanti fichi si possono mangiare al giorno senza incorrere in questo effetto collaterale.

I benefici dei fichi per la salute

I fichi sono ottimi per il benessere del nostro corpo:

sono ottimi all’interno di una dieta per il controllo del peso. La ricchezza di fibre alimentari nei fichi, infatti, mantiene sazi, frena l’appetito e le voglie;

regolano la pressione sanguigna. I fichi, grazie al potassio, sono il frutto migliore da aggiungere a una dieta per l’ipertensione;

ottima fonte di calcio per ossa più forti. Calcio e potassio lavorano insieme per migliorare la densità ossea, che a sua volta può prevenire condizioni come l’osteoporosi;

preziosi per gestire il diabete. Una delle prime terapie per stabilizzare la glicemia nel sangue avviene tramite inserimento nella dieta di alimenti specifici. Poiché sono ricchi di fibre, i fichi aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue.

Quanti fichi si possono mangiare al giorno senza incorrere in questo effetto collaterale

I fichi, essendo ricchi di fibra, prevengono la stitichezza e sono considerati uno dei frutti migliori per ricostituire e lenire l’intestino. Tuttavia, i fichi vanno gustati con moderazione poiché mangiare quantità eccessive di fichi potrebbe avere un effetto eccessivamente lassativo. Il consiglio, infatti, è di mangiare massimo 4 fichi al giorno.

I fichi sono ottimi anche secchi, e così disponibili tutto l’anno. Questi ultimi sono ottenuti grazie a un processo di disidratazione del frutto. La quantità di calorie, però, è di molto superiore rispetto ai frutti freschi, avendo 250 calorie circa per 100 grammi di frutto. Per questa ragione è consigliabile non consumare più di 2 fichi secchi al giorno.