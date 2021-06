Non ci sono davvero dubbi, in estate un primo piatto sfizioso, fresco e non troppo calorico è davvero il massimo che si possa desiderare. In questo articolo parleremo di una pietanza leggera e genuina, facile da realizzare ed ottima anche per chi sta seguendo una dieta. Vediamo allora assieme come preparare una fantastica insalata di riso originale e dietetica, perfetta per l’estate e le giornate al mare.

Tutto il necessario per la preparazione

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 280 gr di riso basmati;

b) 120 gr di pisellini surgelati;

c) 160 gr di filetto di sgombro;

d) 2 uova;

e) 80 gr di prosciutto cotto;

f) 1 limone;

g) prezzemolo fresco;

h) olio extravergine d’oliva;

i) sale.

Come preparare una fantastica insalata di riso originale e dietetica perfetta per l’estate

Per prima cosa mettiamo le uova in un pentolino ricopriamole con acqua fredda. Mettiamo, poi, il pentolino sul fuoco e lasciamole poi a cuocere per circa 8 minuti. Una volta passato questo tempo facciamo per raffreddare immergendole in acqua fredda; sgusciamole e poi teniamo i tuorli sodi da parte riducendo invece gli albumi in pezzettini.

In un secondo pentolino, invece, mettiamo un po’ d’acqua, versiamoci dentro i piselli e portiamo il tutto a bollore. La cottura dovrà durare circa un quarto d’ora, facendo attenzione ad aggiungere a poco a poco dell’acqua nel caso sia necessario. Una volta finita la cottura dei pisellini non resterà che salarli e lasciarli a scolare.

Arrivati a questo punto, lessiamo il riso in abbondante acqua salata e, quando pronto, scoliamolo e lasciamolo a riposare in una ciotola molto grande. Per evitare che poi il riso si attacchi aggiungiamo un filo d’olio e mescoliamo il tutto.

Per finire dovremo soltanto unire i vari ingredienti al nostro riso. Aggiungiamo quindi i piselli, i filetti di sgombro ben sgocciolati, il prosciutto cotto e le uova sbriciolando questi ultimi con le mani per dare consistenza. Ecco allora che la nostra fantastica insalata di riso, buona e dietetica, sarà pronta in 10-15 minuti. Un piatto perfetto per l’estate che andremo soltanto a condire con un po’ di prezzemolo fresco tritato e del succo di limone.

