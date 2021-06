Il caldo va contrastato in cucina con qualcosa di freddo, il che non significa semplicemente prendere il cibo dal frigorifero. Se in inverno si mangia un piatto caldo ricco di calorie, in estate la tendenza s’inverte e contro il caldo ecco il piatto preferito in cucina veloce ed economico e senza troppe calorie.

Pasta e riso

Sia la pasta che il riso si possono preparare all’insalata. Si cuoce la pasta o il riso in acqua e sale e poi si lascia raffreddare. Anche se c’è chi preferisce con acqua semplice, un po’ di sale non fa male perché aiuta a trattenere i liquidi e a sudare meno.

Scolata la pasta al dente poi si mette sotto il getto d’acqua fredda per farla raffreddare e bloccare la cottura. Il riso migliore per le insalate è quello che perde poco amido come il basmati. Si cucina all’italiana con molta acqua e quando è cotto si scola e si lascia raffreddare.

Un piatto con i fagioli

Riso e pasta sono due basi che ci permettono di comporre il tipo di pietanza che meglio desideriamo. Una base intramontabile è fatta con i fagioli cotti nell’acqua e sale, scolati e fatti raffreddare. Una volta raffreddati si possono conservare in frigo e usati anche per i giorni successivi. Il freddo del frigo e il sale che hanno assorbito in cottura, li conserveranno per qualche giorno.

Con i sottaceti. Contro il caldo ecco il piatto preferito in cucina veloce ed economico e senza troppe calorie

Il vantaggio della pasta e del riso freddi è che con essi si può utilizzare come condimento l’olio Extra Vergine d’Oliva a crudo, con tutti i suoi vantaggi nutrizionali. Si mischiano delicatamente i fagioli al riso o alla pasta e si possono aggiungere delle cipolline e cetriolini sottaceto senza esagerare.

Con il pesce

I fagioli lessi sono una base ideale su cui aggiungere del pesce. Con questo piatto si può spaziare dai pezzetti di polpo lesso assolutamente da spolverare con prezzemolo tritato, ai pezzetti di pesce grigliato o fritto. Ideale, in questo caso l’aceto balsamico di Modena.

Con le patate

Se decidiamo di eliminare la pasta e il riso, allora al loro posto si possono utilizzare le patate lesse. Si fanno a tocchetti e si aggiungono ai fagioli lessi, con prezzemolo e olio Evo come facevano le nostre nonne. L’estate è un periodo che si presta bene a togliere le redini alla fantasia in cucina. Da leggere anche gli importanti benefici che dona l’acqua all’organismo.