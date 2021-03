Quanti chilometri dovremmo camminare al giorno per dimagrire e stare bene? Rispondono gli esperti dell’OMS

Intuitivamente, per chi non ha problemi al cuore o per chi in generale sta bene, camminare è una pratica che dovrebbe svolgere quotidianamente. Tutti noi, infatti, dovremmo cercare di camminare il più possibile, sia per i benefici fisici che psicologici. In un recente articolo, infatti, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già analizzato i benefici sulla felicità di una camminata anche breve.

Se vogliamo, però, parlare di salute fisica e di dimagrimento, dobbiamo cercare di capire cosa dice la scienza in merito. E, tra le altre fonti, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto dire la sua opinione. Dato che è considerata l’Istituzione più reputata al mondo in termini di salute e benessere, cerchiamo di capire cosa pensa. Quanti chilometri dovremmo camminare al giorno per dimagrire e stare bene? Ecco cosa dice l’OMS.

L’opinione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

La comunicazione è tutto. I giornalisti amano le cifre tonde, chiare e senza possibilità di appello. Gli esperti dell’OMS quindi, si sono adeguati a questa necessità e la risposta è stata: 10.000 passi al giorno che, più o meno, vogliono dire 7 chilometri. Naturalmente, queste cifre sono perfette per i titoli dei giornali e per dare un’indicazione chiara.

Tuttavia, sembra proprio che la media italiana corrisponda solo alla metà di quei sette chilometri. Difatti, ne camminiamo solo 3,5. Se riuscissimo a camminarne il doppio, noteremmo benefici nella riduzione del colesterolo, il nostro peso finalmente sotto controllo e una riduzione del rischio di diabete.

Ecco le conclusioni dello studio dell’OMS, ma andiamo a vedere cosa dicono anche altri specialisti. Il Journal of Physical Activity and Health, forse meno soggetto alla comunicazione politica, ha alzato l’asticella. In particolare, per i giovani maschi tra i 18 e i 50 anni dice di camminare più di 12.000 passi al giorno, con lieve riduzione a 11.000 per chi supera quell’età. Stesso discorso per le donne, che a partire dai 60 anni potrebbero camminare anche “solo” più di 8.000 passi.

Quanti chilometri dovremmo camminare al giorno per dimagrire e stare bene? Queste sono le indicazioni degli specialisti, e ognuno cerchi, quindi, di adattare il suo stile di vita.