Cosa fare se un cane adulto o un cucciolo ci morde le mani e non è solo per gioco

Se il nostro cane giocando ci morde spesso le mani, non c’è nulla di male. Infatti, non avendole, la bocca per il cane è un vero e proprio mezzo di comunicazione e la usa per esprimere le proprie emozioni.

Il mordere le mani è un gesto che fanno molti cani, non solo quando sono adulti ma anche da cuccioli. Alcune persone ritengono che questo gesto possa essere pericoloso, specialmente quando in casa ci sono bambini o persone anziane.

In genere, il cane durante il gioco utilizza la bocca perché è stato abituato da cucciolo a giocare in questo modo.

È bene abituarlo a giocare senza mordere fin da piccolo.

Il modo è molto semplice. Basta non parlare e interrompere il gioco, quando il cane comincia a morderci. Dopodiché, riprendere il gioco e utilizzare lo stesso atteggiamento qualora riprendesse a mordere.

È molto importante non sgridarlo, perché il tono agitato della nostra voce inciterebbe il cane a continuare nel gesto.

Nel caso in cui il cane dovesse insistere in questo comportamento, allontanarlo dalla stanza per una trentina di secondi potrebbe essere un’ottima soluzione. Il nostro fido percepirà questo atteggiamento come una punizione.

Cosa fare se un cane adulto o un cucciolo morde le mani e non è solo per gioco

Quando notiamo che il cane morde le mani e lo fa in modo aggressivo allora è importante intervenire perché potrebbe farci male. È comunque importante recarsi dal veterinario per escludere dei problemi medici legati al cane e che potrebbero aver scatenato l’aggressività.

Quando il cucciolo morde le mani

Per un cucciolo mordere le mani è piuttosto normale e fa parte della sua crescita. Questa abitudine si verifica durante la dentizione e nei primi mesi, perché deve esplorare il mondo e tutto ciò che lo circonda. I cuccioli che manifestano maggiormente questo atteggiamento sono quelli che sono stati separati dalla mamma, prima dei due mesi.

Cosa fare

a) non sgridarlo, ma dire al massimo un “no” con fermezza e senza muovere le mani;

b) distoglierlo dal gesto con un rumore inaspettato;

c) sostituire le mani con un gioco;

d) alzarsi in piedi smettere di giocare con lui e lasciare la stanza.

