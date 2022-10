Quanta acqua bere prima di colazione e perché sarebbe utile

Tante persone hanno l’abitudine di bere acqua al mattino appena svegli, a digiuno. Bere acqua a digiuno fa bene? La risposta, facilmente intuibile, è sì. L’acqua fa benissimo al nostro organismo e ancora troppe persone non ne bevono a sufficienza durante la giornata.

L’organismo va mantenuto sempre ben idratato. Gli esperti consigliano di bere almeno un litro e mezzo o due litri ogni giorno. Questo tenendo conto che ci sono altri mezzi per idratarsi, come assumere acqua da cibi come frutta e verdura. Ma perché sarebbe utile bere acqua a digiuno per le funzionalità dell’organismo?

L’organismo è complesso e ci sono diverse funzioni che devono procedere in un certo modo per permettere alla persona di stare in salute. Questo vuol dire avere una buona pressione sanguigna, una buona circolazione del sangue, livelli di colesterolo e di glicemia nella norma ad ogni controllo medico previsto.

Perché sarebbe utile per il nostro organismo

Se appena svegli si beve un bicchiere d’acqua a stomaco vuoto l’organismo si idrata, lo stomaco si libera dell’acidità, la quale può provocare dolore e reflusso gastroesofageo. Inoltre, l’acqua va ad eliminare le tossine e a depurare i reni. Non solo, tra i benefici di bere acqua al mattino appena svegli c’è anche quello di mettere in moto il metabolismo nel modo giusto.

Attivare e velocizzare il metabolismo permette di assorbire meglio le calorie che si assumeranno durante la giornata, aiuta nel dimagrimento e nel ridurre il gonfiore. L’acqua al mattino riesce a favorire la circolazione, combattere la stitichezza e migliorare l’aspetto della pelle. Dunque, la prima cosa a cui si dovrebbe pensare appena ci si alza dal letto è proprio andare a bere qualche bicchiere di acqua.

Quanta acqua bere prima di colazione e quanto aspettare

Ogni esperto raccomanda di bere acqua prima di fare colazione per regolarizzare l’intestino. Ma quanta acqua bere? Uno o due bicchieri è il consiglio minimo generale per cercare di arrivare a mezzo litro di acqua e avere una buona idratazione a inizio giornata.

Tuttavia, è utile sapere che nella medicina del Giappone è consuetudine consigliare di bere fino a quattro bicchieri d’acqua a piccoli sorsi. Inoltre, i giapponesi raccomandano di aspettare almeno 45 minuti prima di fare colazione dopo aver bevuto. L’acqua avrà modo di agire e di preparare l’organismo per ricevere il cibo. Dopo aver fatto colazione non bisognerebbe bere per circa un’ora.

Meglio bere acqua calda o fredda?

Secondo diversi studi americani sembra che ci siano le giuste occasioni per scegliere l’acqua fredda oppure l’acqua calda o tiepida. Ad esempio, è stato dimostrato che bere acqua fredda dopo e durante gli allenamenti fa molto bene per regolarizzare la temperatura corporea. Per lo stesso motivo fa bene anche in presenza di febbre.

Tuttavia, al mattino a digiuno sarebbe meglio assumere acqua tiepida o calda. In questo modo si avrà una migliore digestione durante i pasti della giornata. Sembra che possa anche sciogliere il grasso. Acqua calda è consigliata anche alla sera.

