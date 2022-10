Che lavaggio scegliere per spugne, stracci, zerbini e panni per la pulizia

Spesso non pensiamo al fatto che gli strumenti con cui puliamo la casa hanno bisogno essi stessi di una pulizia periodica. Dovremmo sempre ricordarci di lavare stracci, spugne, guanti per la pulizia, zerbini, scope, mocio e tutto ciò che utilizziamo per pulire la casa. Ma sorge spontanea una domanda: quanto spesso dovremmo lavare questi oggetti? E, soprattutto, quale lavaggio scegliere in lavatrice? Vediamo di fare chiarezza.

Possono andare in lavatrice, con qualche accortezza per le spugne

Innanzitutto è bene chiarire che praticamente tutti gli oggetti che utilizziamo per la pulizia possono andare in lavatrice, tranne i guanti di lattice. Persino il mocio, anche se, comunque, è perfettamente fattibile lavarlo a mano, può essere messo in lavatrice per una pulizia più approfondita. Gli unici oggetti a cui dobbiamo fare attenzione sono le spugne.

Molte, infatti, non sono abbastanza resistenti, soprattutto la parte abrasiva che si trova da un lato della spugna. Questa rischia di disfarsi e riempire la lavatrice di residui. Se vogliamo comunque mettere le spugne in lavatrice, ricordiamoci di acquistare quelle più robuste. In alternativa, possiamo inserirle in una busta da biancheria apposita per la lavatrice da riservare a questo scopo.

Che lavaggio scegliere per spugne, oggetti per la pulizia e stracci

Appurato che praticamente tutti gli oggetti che utilizziamo per la pulizia possono essere messi in lavatrice, che lavaggio dovremmo scegliere? Questo è uno dei pochi casi in cui possiamo selezionare senza timore un lavaggio ad alte temperature. Laviamo i nostri stracci a 60 gradi, o anche di più. In questo modo ci assicureremo che usciranno puliti, senza residui di muffe, batteri o sporco. Ma mentre laviamo gli stracci, possiamo allo stesso tempo lavare la lavatrice.

Scegliamo detersivo igienizzante e facciamo risciacquo con aceto o candeggina

Dopo aver visto che lavaggio scegliere per spugne e stracci, approfittiamone per igienizzare anche la lavatrice. Scegliamo un detergente igienizzante (senza esagerare con le quantità), e facciamo fare alla lavatrice un ciclo normale ad alte temperature. Una volta completato il ciclo, aggiungiamo un passo in più: selezioniamo il risciacquo. Se i panni e le spugne che abbiamo all’interno sono colorati o di materiali delicati, aggiungiamo un abbondante bicchiere di aceto bianco nel cestello.

Pulirà e igienizzerà, oltre agli stracci e alle spugne, anche la lavatrice. Se gli stracci sono bianchi, o di materiali non delicati, possiamo aggiungere qualche cucchiaio di candeggina (anche delicata), che ci assicurerà un’igiene e una pulizia ancora più completa, oltre a igienizzare anche la lavatrice.