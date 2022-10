Patrizia Rossetti e Pamela Prati palla al centro, prosegue lo scontro tra le gieffine

Il focus del dibattito rovente diventa protagonista dell’ultima puntata del GFVip con la conduzione di Alfonso Signorini. L’origine di tutti i mali è l’esclamazione di Patrizia Rossetti rispetto alla mise di Pamela Prati che ossetti trova troppo magra e «piatta». E mai espressione poteva risultare più indigesta all’ex soubrette del Bagaglino che prontamente replica e controbatte con la controaccusa della cellulite della competitor.

Perché l’argomento in sé leggero tiene banco

Patrizia Rossetti e Pamela Prati palla al centro e «lo scontro tra titani», (come lo definisce con ironia l’abile conduttore) tiene banco in tv e il motivo è facilmente intuibile. L’accumulo di cellulite in alcune parti del corpo è un tormento per molte donne italiane. Come dice la Rossetti «almeno l’80% delle donne italiane hanno la cellulite». Al di là dell’opinabile esattezza della percentuale, certamente è un rompicapo che costringe molte donne a diete, pratica intensa di sport vari e altre sane abitudini che potrebbero arginare il fenomeno. Dall’altra parte invece c’è Pamela Prati che si autodefinisce «diva», che ha la stessa età di Patrizia (63 anni) ed è «magra come un’acciuga».

Si dice infatti il suo peso sia di 60 chili per 173 centimetri di altezza. Che dire, una silhouette certamente da far invidia. Anche se pure il troppo magro, potrebbe paradossalmente non piacere abbastanza. Ma è questione di gusti. La «diva» si piace così e ottiene il placet del compagno di casa Attilio Romita, ex volto e giornalista RAI. Così nella Casa emerge uno degli argomenti roventi con cui s’imbattono migliaia di donne: il peso forma e la cellulite canaglia. Da qui il meccanismo di immedesimazione da parte dei telespettatori che vedono proiettato in tv il proprio problema e quindi ne segue l’evoluzione.

Patrizia Rossetti e Pamela Prati palla al centro lo scontro che resiste

Le reazioni degli altri gieffini sono diverse. Diciamo che va per la maggiore la considerazione relativa al fatto che Pamela forse si prende troppo sul serio. Poteva anche reagire con ironia o, da «diva», farsi scivolare tutto di dosso. Almeno durante la puntata di ieri, lunedi 24 ottobre, la Rossetti mostra meno rancore. Per giunta dice di essere in sintonia col proprio corpo e di piacersi così com’è. Anche con quel filo di cellulite.

Vincitori e vinti

Dal ring esce vittoriosa la Rossetti. Almeno per ora. A parità di età, con esperienze professionali in buona parte differenti, il volto simbolo di Rete 4 degli anni Novanta, pare domare meglio gli impulsi aggressivi, sebbene il primo commento parte proprio da lei. E forse, nasce da un pizzico di invidia. Solo che la Prati non perdona e probabilmente il match è solo alle battute iniziali.