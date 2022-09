Il forno elettrico, da quelli più piccoli a quelli che sono molto capienti e con più ripiani, è un elettrodomestico che è indispensabile per la cottura di molte pietanze. Su tutte la pasta al forno e le lasagne, ma anche l’arrosto. Senza dimenticare che il forno elettrico è utile e sostanzialmente indispensabile pure per la cottura di biscotti, di pizze, di torte e di manicaretti specie per il pranzo della domenica.

Il forno elettrico, inoltre, è pure facile da usare, mentre per quel che riguarda la pulizia le cose spesso si possono complicare, specie se non si adottano degli opportuni accorgimenti. Vediamo allora come si fa ad avere sempre un forno elettrico splendente e correttamente igienizzato.

Come avere un forno elettrico sempre pulito risparmiando tempo e fatica

Anche se può sembrare banale, la prima cosa da fare per la pulizia del forno elettrico è sempre quella di procedere con l’igienizzazione subito dopo l’utilizzo. Ovverosia appena il forno sarà freddo. In questo modo, infatti, i residui di cibo si potranno rimuovere davvero in poco tempo.

Detto questo, su come avere un forno elettrico sempre pulito c’è anche da dire che i forni elettrici di ultima generazione sono addirittura dotati di funzione di auto pulizia. Ad ogni utilizzo, infatti, questa funzione riduce lo sporco in cenere grazie ad una temperatura interna che è altissima. Dopodiché la pulizia a fondo del forno elettrico diventerà semplice. E veloce anche, muniti giusto di un panno.

Ecco i vantaggi della cottura utilizzando i sacchetti, tra pulizia e risparmio energetico

Spesso, inoltre, pure il contenitore per la cottura fa la differenza nel mantenere il proprio forno elettrico il più pulito possibile. Per esempio, la cottura ideale per molti cibi può essere effettuata utilizzando i sacchetti per la cottura al forno. Che mantengono da un lato il forno pulito. E dall’altro si riducono i tempi di cottura. Con un conseguente vantaggio pure in termini di risparmio energetico.

Per risparmiare tempo e fatica, massima attenzione pure a scegliere sempre la teglia giusta

Oltre a concentrarsi sulla pulizia del forno, massima attenzione pure all’uso dei contenitori giusti. Quando non si usano i sacchetti per la cottura al forno, infatti, spesso utilizzando la teglia, per esempio per la pasta al forno, ci saranno da togliere con fatica le tracce di bruciato. E, ciò, nonostante la teglia sia stata correttamente imburrata. Per risolvere il problema basterà acquistare le teglie che, in superficie, hanno uno speciale rivestimento che è antiaderente.

Lettura consigliata

Cosa non mettere nel forno elettrico e gli errori da evitare quando si usa