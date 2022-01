Che sia più o meno esplicito e per quanto alcuni sarebbero pronti a negarlo fino alla morte, l’uomo non è fatto per stare da solo.

Ovviamente lo star bene con se stessi è una condizione necessaria per poter apprezzare fino in fondo ciò che l’altro può donarci.

Questo ci consentirà di amare ed affezionarci in modo incondizionato, senza che si creino condizioni di dipendenza affettiva.

Tuttavia una volta che una persona è entrata nel nostro cuore non è così semplice “farcela passare”.

Soprattutto all’inizio di una frequentazione o di una conoscenza possiamo diventare vulnerabili o dubbiosi di noi stessi.

Abbiamo fatto breccia nel suo cuore? Cosa significa questo comportamento?

Ebbene, in questo senso ci viene incontro l’astrologia e lo zodiaco, dai quali possiamo carpire segreti di personalità e inclinazioni.

Oggi prenderemo in considerazione l’uomo del segno del Toro e tutte le sue particolarità.

Com’è un Toro innamorato

Far innamorare un Toro potrebbe non essere così semplice.

Eppure una volta conquistato il Toro è uno dei segni che si spende di più nel rapporto e nel rendere felice l’altro.

Iniziamo subito dalle considerazioni ‘hot’.

Infatti il segno zodiacale del Toro è famoso per la grande passionalità che lo contraddistingue.

È un amante focoso, instancabile ed altruista, che mai vi lascerà insoddisfatte mettendo il vostro piacere prima del suo.

Un’altra caratteristica di questo segno quando ama è l’affidabilità.

Finché ama e si sente amato, non esisterà nessun altro che potrà scalzarvi dal suo cuore o dai suoi pensieri.

La generosità dell’uomo Toro lo precede, ed è per questo che farà di tutto per rendervi felici.

Occhio però a non farlo disamorare trascurandolo perché potrebbe riservare sorprese.

Potrebbe infatti essere tra gli insospettabili segni più traditori dello zodiaco.

Geloso e territoriale non ama gli atteggiamenti ambigui.

Quando un uomo Toro si innamora è impossibile non accorgersene grazie a questi segnali inequivocabili

Ma come capire se l’oggetto del nostro desiderio è già pazzo di noi?

Improvviso distacco

Ebbene sì, potrebbe sembrare un controsenso, ma quando iniziano a sentirsi sentimentalmente coinvolti i Toro possono avere momenti di esitazione. Si tratta principalmente del timore di essere feriti. Per questo è importante conquistare la loro fiducia!

Se dice una cosa è quella

I Toro amano la coerenza e la correttezza, odiano perder tempo o farlo perdere ad altri.

Quando sono innamorati un impegno è un impegno, fosse anche solo un caffè insieme.

Nessuna strategia

Sempre su quest’onda aggiungiamo che i nati sotto questo segno non tollerano le strategie.

Se in una stanza piena di gente sembrano non avere occhi che per una determinata persona, allora è proprio così. Non stiamo sognando ad occhi aperti!