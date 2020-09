Chissà quante volte nei momenti di arrabbiatura, oltre ad avere la voglia di distruggere casa e ufficio, senti il desiderio di mangiare tutto ciò che trovi. Compensare il nervosismo col desiderio di cibo è una cosa assolutamente normale. Bisogna però stare attenti in questi momenti, perché il rischio è quello di gettarsi a capofitto nel cibo spazzatura. Quando sei verde di rabbia come Hulk, allora per il tuo bene assumi questi cibi semplici, che almeno non ti fanno ingrassare oltremodo. I nostri Esperti sono a vostra disposizione con questi suggerimenti che possono tutelare la vostra salute e il vostro peso forma. Il nostro impegno è infatti quello di cercare di limitare i danni della fame “nervosa”.

Un panino col formaggio

Se non siete a dieta e non avete problemi di peso, per rispedire al mittente nervosismo e arrabbiatura, la soluzione migliore è un semplice panino col formaggio. Sembra strano, ma questo prodotto caseario sempre presente sulle nostre tavole ci dona il triptofano, sostanza in grado di produrre la famosa serotonina. Lo avrete sicuramente sentito nominare anche su queste pagine, perché è quel neurotrasmettitore che manda al corpo impulsi di felicità. In pratica, possiamo “fregare” il cervello e il sistema nervoso, con un semplicissimo e appetitoso panino col formaggio.

Un piatto di salmone

Quando sei verde di rabbia come Hulk, allora per il tuo bene assumi questi cibi semplici, tra cui il salmone. Il re dei mari del nord è infatti il segreto della vita così tranquilla degli eredi dei vichinghi. Secondo la scienza infatti, consumare con regolarità il salmone riduce l’ansia. Merito degli acidi grassi Omega3, che agiscono sul sistema immunitario, mantenendo l’organismo sano e quindi equilibrato.

Una manciata di mandorle

Vi sarà magari capitato di vedere qualche collega che arriva al lavoro con un pacchettino di mandorle. Avrete sicuramente immaginato che la causa vada ricercata nel bisogno di energia. Vero, anzi verissimo, ma, se non lo sapete le mandorle, così come il formaggio, ci fanno produrre serotonina. È il magnesio, protagonista di questo piccolo miracolo che porta il nostro organismo a recuperare la calma in maniera naturale. Quindi, ora che lo sapete, mettete da parte gli ansiolitici, e, quando siete arrabbiati tenete a portata di mano questi alimenti. Ancora una volta, la natura ci aiuta nel momento del bisogno!

