Quando preoccuparsi per la comparsa dei nei in rilievo dopo i 50 e come evitarlo

Durante le varie fasi della vita i nei che abbiamo sulla pelle modificano nel numero e nell’aspetto. Questo sarebbe dovuto ai vari passaggi dell’età, la situazione sarebbe diversa tra l’adolescenza e l’età adulta, tra l’età adulta e quella matura, durante la gravidanza o con l’arrivo della menopausa. I cambiamenti ormonali inciderebbero sulla presenza dei nei o sulla loro scomparsa.

Fino a quando compiamo 30 anni, ritrovarsi nei nuovi può essere considerato normale. Dovremmo controllare grandezza e forma per essere sicuri che non ci siano anomalie. I nei potrebbero trasformarsi in melanomi e creare gravi problemi. È necessario tenerli sempre sotto controllo con quello che è conosciuto come il sistema ABCDE della prevenzione. Asimmetria, bordi, colore, dimensioni, evoluzione, sarebbero i parametri da tenere in considerazioni nell’individuazione delle anomalie. Fare delle visite dermatologiche periodiche ci permetterà di stare più tranquilli.

Come toglierli senza problemi

È giusto chiedersi quando preoccuparsi per la comparsa dei nei e lo dimostra il fatto che questi potrebbero essere benigni o maligni. Dovremmo preoccuparci quando la forma del neo è irregolare e i bordi sono frastagliati. I nei potrebbero essere maligni. Ma anche se da medie dimensioni si è verificata una crescita rapida dovremmo far suonare un campanello d’allarme. In questi casi è meglio non ricorrere a rimedi fai da te per eliminarli, dovremmo far intervenire un medico specializzato. Esistono dei sistemi per farli sparire? Ne vengono indicati diversi attraverso l’utilizzo del bicarbonato o del miele. Consultare uno specialista è la scelta migliore rispetto a tutti i rimedi fai da te a cui potremmo pensare. Dovrà essere lui a dirci se è il caso di rimuovere il neo chirurgicamente.

I nei andrebbero tolti solo se pericolosi. Ma è comprensibile che spesso la rimozione è richiesta per estetica. Soprattutto nel viso. In questi casi verrà effettuato comunque un esame istologico per capire se il neo è benigno o maligno. Oltra alla rimozione chirurgica, i nei verrebbero eliminati attraverso il laser. L’operazione comunque viene sempre effettuata con l’anestesia locale.

Dal 2005 a oggi diversi studi hanno analizzato il legame tra il numero di nei e la loro atipicità con lo sviluppo delle malattie. Il melanoma è uno dei tumori meno diffusi ma più pericolosi. Ha origine dai melanociti, cioè le cellule che colorano la pelle. Ciò che potrebbe incidere sulla trasformazione dei nei secondo gli studi potrebbe essere l’età. Bambini e anziani sarebbero maggiormente esposti.

Come capire se qualcosa non va bene

È importante sapere quando preoccuparsi per la comparsa dei nei perché dalle nostre attenzioni comincia la prevenzione. Il sole, per esempio, potrebbe essere uno dei motivi della comparsa di nuovi nei da adulti. Se il numero di ore di esposizione al sole è alto, dovrebbe essere obbligatoria la protezione tramite apposite creme. A maggior ragione questa regola dovrebbe valere per i bambini che hanno la pelle delicata. Non è necessario fare qualcosa di particolare. Proteggendo l’intero corpo con una crema con alti fattori SPF automaticamente proteggeremo anche i nei.

Diversi studi della Fondazione AIRC hanno stabilito delle connessioni tra i fattori genetici e i danni derivanti dai raggi ultravioletti. Anche negli Stati Uniti alcuni articoli dell’International Journal of Cancer hanno riportato dati importanti riguardanti la connessione delle radiazioni ultraviolette e i melanomi. Ma anche sugli effetti che la protezione della pelle avrebbe nel campo della prevenzione.

Quando preoccuparsi per la comparsa dei nei e le varie tipologie

Quindi possiamo dire che proteggere la pelle durante l’esposizione al sole, effettuare visite dermatologiche periodiche ed evitare di eliminare i nei in casa sono i comportamenti da osservare. Effettuiamo una mappatura se ne abbiamo tanti. Si tratta di una visita attraverso cui vengono acquisite al computer le immagini macroscopiche e dermoscopiche dei nei. Ciò che non può essere visto a occhio nudo sarà studiato nei minimi dettagli così da capirne la natura e anticiparne l’evoluzione.

Dopo una certa età i nei rossi o quelli in rilievo potrebbero comparire numerosi per via delle alterazioni ormonali o dell’esposizione al sole. Quindi effettuare visite specialistiche o la mappatura stessa potrebbe toglierci tanti dubbi. Si tratta di procedimenti rapidi che non presentano nessun tipo di controindicazione.

