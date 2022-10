Un piatto sfizioso con seppie e funghi da mangiare a pranzo o cena in autunno

Non bisogna mai rinunciare a un buon piatto soprattutto quando poi assume dei sapori squisiti. Meglio approfittare di quello che la natura ci offre, nel periodo stagionale in cui ci si trova. Inoltre i cibi se combinati tra di loro ad arte, possono sprigionare veramente sentori da far venire l’acquolina in bocca.

Così per esempio per i piatti che mettono insieme alimenti provenienti da ambienti diversi. È il caso del pesce che si combina con le verdure o della carne che si combina con la frutta.

Proprietà di carne e pesce

In effetti pesce e carne contengono proteine e anche amminoacidi essenziali. Inoltre il pesce fornisce grassi di tipo polinsaturo, utili allo sviluppo del sistema nervoso e alla circolazione del sangue. Nel pesce si trovano anche fosforo, iodio e calcio, che sono indispensabili per lo sviluppo e la crescita delle ossa.

La cucina ha anche i suoi segreti, che conoscono naturalmente i grandi chef. Ogni tanto si riesce a strapparne qualcuno, come ad esempio se sia opportuno cuocere la carne ancora fredda da frigo.

Un piatto sfizioso con seppie e funghi, pratico e saporito

Se avessimo degli invitati a casa, potremmo proporre un piatto che sicuramente non ci farebbe fare una brutta figura. In esso si sposano il mare e i monti, trattandosi di un piatto a base di seppie e funghi. Due sapori di origini diverse, ma che hanno in comune qualcosa di molto gradito al palato. Si tratta di una tenerezza infusa di gusto. Vediamo allora come preparare questa ricetta.

Ingredienti

1,5 Kg di seppie;

600 g di funghi gallinacci;

3 cipolle;

3 piccoli pomodori maturi;

1 bicchiere e mezzo di vino bianco secco;

5 spicchi d’aglio;

10 mandorle dolci tostate;

1 dl di olio EVO;

sale q.b.

Preparazione delle seppie con i funghi

Il nostro piatto sarà cotto meglio in una casseruola di coccio, piuttosto che in una pentola d’acciaio. Infatti queste casseruole permettono una cottura più uniforme anche nella distribuzione del calore. L’unica avvertenza da prendere è di procurarsi uno spargi-fiamma da mettere sotto la casseruola. Non è altro che quella retina in maglie d’acciaio a forma rotonda che si mette esattamente sopra i fornelli e che serve a rendere la fiamma più diffusa. Si evitano in questo modo possibili rotture alla base della casseruola di coccio.

Così in essa mettiamo a dorare le cipolle, tritate grossolanamente. Aggiungiamo poi i pomodori pelati e schiacciati, mettendoli a cuocere per una decina di minuti. Veramente un piatto sfizioso con seppie e funghi.

Puliamo poi le seppie e le tagliamole ad anelli. Le uniamo a questo punto al soffritto, le copriamo di acqua e aggiungiamo anche mezzo bicchiere di vino. Lasciamo cuocere per mezz’ora e intanto puliamo e laviamo i funghi. Passata la mezz’ora e scolati funghi, li aggiungiamo in casseruola, lasciandola sul fuoco ancora per un quarto d’ora.

Intanto, pestiamo l’aglio e le mandorle, diluendo il composto con il vino che resta. Versiamo il tutto nella casseruola e cuociamo ancora a fuoco dolce per circa 10 minuti.

Impiattiamo e serviamo questo piatto dai sentori di mare e monti.

