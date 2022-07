Gli allarmi che arrivano da tv e giornali sono preoccupanti. Tutto sta rincarando e molte famiglie rischiano veramente di non farcela con le proprie entrate. Anche perché, dovunque ci si giri, c’è un bene che è aumentato.

Prima abbiamo dovuto fare i conti con le bollette, poi con la benzina sopra i 2 euro. Ed ora, con beni primari rincarati, vacanze che ci costeranno tra il 15 e il 20% in più. Non a caso, le hanno già definite come le più care degli ultimi anni.

Non si deve rinunciare alle vacanze o prendere l’aereo spaventati dai costi, ma ecco come fare

Certo, ognuno di noi cerca, in qualche modo, di difendersi. Qualcuno ha trovato la maniera di aggirare la stangata su ombrelloni e lettini in modo intelligente. Perché, in realtà, su ogni cosa si potrebbe risparmiare e, magari, riuscire ad avanzare anche dei soldi sul conto. Basta essere informati e seguire i consigli che ci vengono dati nei vari settori.

A cominciare proprio dalle vacanze. Certo, per quelle dell’estate 2022, magari, abbiamo già prenotato tutto e siamo a posto. Il che non ci impedisce di muoverci, per tempo, per il futuro.

Per risparmiare ecco quando prenotare un volo e comprare biglietti aerei per riuscire a strappare prezzi più bassi, anche su tratte internazionali. Come sempre, muovendosi per tempo, si possono fare grandi affari.

Esistono, in realtà, dei trucchi per avere delle tariffe più basse, senza aspettare il last minute delle compagnie low cost. Anche perché non è vera la leggenda metropolitana che, prenotando all’ultimo momento, i prezzi scendono “perché devono cercare di vendere i posti invenduti”. Non cambia assolutamente nulla. Anzi, più lo prendi a ridosso e più potresti pagare.

Quando prenotare un volo e comprare biglietti aerei a prezzi bassi

Uno dei trucchi più interessanti è quello di usare Google Voli. È una funzione del motore di ricerca che ti fa trovare voli a prezzi bassi. Basta solo indicare, nel motore di ricerca, la data di partenza e di ritorno, senza però precisare la località. Google Voli ci indicherà, per quelle date, le tariffe più basse di tutto il Mondo.

Insomma, se non siamo decisi ad andare in un determinato posto, potrebbe essere una soluzione efficace.

Decollare di martedì o mercoledì costa, di media, meno che negli altri giorni della settimana. Se non avessimo problemi legati alle ferie settimanali, potrebbe essere una valida soluzione.

Non ci ha ordinato il dottore, inoltre, di volare dall’aeroporto più vicino a casa. Spesso, si risparmia moltissimo a scegliere un aeroporto un po’ più lontano, pur considerando le spese per raggiungerlo.

Fondamentale è navigare in incognito nei siti che aiutano a trovare i low cost. Altrimenti rischiamo di vedere i risultati di una precedente ricerca e, magari, non i nuovi prezzi cambiati.

Impariamo, infine, a volare con gli scali. Fare un volo diretto costa, in genere, di più. Certo, ci metteremo più tempo. L’obiettivo però è risparmiare e ricordiamoci che più distante prenotiamo come data, più bassi saranno i prezzi dei biglietti.

