Ogni giorno ci dedichiamo alle pulizie in casa e, tra le operazioni quotidiane, non manca la pulizia del pavimento. Lo laviamo spesso ed accuratamente, per l’igiene e per preservare lo stato e lo splendore delle piastrelle. Certo, prima di procedere a lavare il pavimento, dobbiamo spazzarlo per bene. In questo modo, infatti, si eliminano corpi solidi da terra, come briciole e capelli, che potrebbero interferire con il corretto lavaggio.

Se le briciole a terra, però, sono ben visibili, la stessa cosa non si può dire dei capelli. Che, dato il loro essere molto sottili oppure chiari, a volte non vediamo.

Quando passiamo la scopa, poi, questi tendono a incastrarsi e permanere tra le setole. Possono inoltre anche creare problemi all’aspirapolvere, aggrovigliandosi alle setole.

Uno strumento diverso da quelli comunemente usati per pulire il pavimento, però, può aiutarci.

L’aspirapolvere a rullo

Sappiamo già che una scopa elettrica può essere meglio di una scopa comune per pulire il pavimento. Questo per la praticità e velocità della prima. Che, grazie al motore elettrico, permette l’attivazione dell’aspirazione istantanea dei corpi presenti sul pavimento e della polvere.

Forse sono però poche le persone che conoscono gli aspirapolvere a rullo. Si tratta di nuovi modelli di scope elettriche con testa aspirante a rullo. Questa si rivela molto utile non solo alla rapida pulizia del pavimento, ma anche per risolvere il problema della raccolta dei capelli per terra.

Per pulire il pavimento e togliere i capelli basta questo strumento

Le scope elettriche con testa a rullo sono tra gli strumenti migliori che possono aiutare la risoluzione del problema dei capelli sul pavimento. Evitano, a chi le utilizza il fastidio di dover togliere con le mani grovigli di capelli dalle setole della spazzola dell’aspirapolvere. Agglomerati che, a lungo andare, possono compromettere le prestazioni dello strumento.

Le scope con testa a rullo sono dotate di una tecnologia integrata che pulisce il pavimento. E, al contempo, provvede alla rimozione dei grovigli di capelli. La forte aspirazione cattura i capelli, mentre il particolare rullo li separa e rimuove dalla spazzola. I capelli quindi vengono risucchiati nel serbatoio dell’elettrodomestico. In questo modo, le pulizie quotidiane sono molto facilitate.

Dunque, per pulire il pavimento e togliere i capelli da terra potrebbe essere consigliabile l’acquisto della scopa elettrica a rullo. Questi modelli si possono facilmente acquistare online, sugli store più conosciuti. Il loro prezzo non è troppo elevato e oscilla tra i 40 e 120 euro.

