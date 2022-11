Quando la luce del frigorifero non funziona più improvvisamente ecco cosa guardare

Nel frigorifero è sempre presente una luce che ci aiuta a vedere bene che cosa c’è all’interno. A molte persone, però, è capitato di trovare questa luce spenta all’apertura dell’elettrodomestico. Oppure, a frigorifero aperto, vederla spegnersi all’improvviso. Il frigorifero continua a fare il suo lavoro di raffreddamento, ma non è possibile trovare gli alimenti, specialmente al buio.

Allora, che cosa bisogna fare quando la luce del frigorifero non funziona più improvvisamente? Le cause di questo inconveniente potrebbero essere diverse. Tuttavia, cercheremo di capire come fare per individuare il problema e poi come rimediare ed avere una lampadina di nuovo funzionante.

Questa luce è molto preziosa per chi ha attacchi di fame di notte e si concede degli spuntini notturni. Prima di chiamare un tecnico, cerchiamo di vedere se il problema è facilmente risolvibile. In caso contrario, meglio chiamare l’assistenza o un esperto in modo da essere del tutto sicuri di affidare la questione in buone mani. Questo vale per il frigorifero, ma anche per la lavastoviglie.

Quando la luce del frigorifero non funziona più che cosa si deve fare?

La prima cosa da fare in questo caso è guardare l’alimentazione elettrica. Poi, guardare la lampadina. Se il filamento all’interno è danneggiato, significa che il problema è proprio della lampadina. Potrebbe non essere, però, così semplice se la luce è a LED. In questo caso servirà testarla con un multimetro con il giusto voltaggio e guanti isolanti.

Se la lampadina non avesse problemi, potrebbe esserci un difetto nel portalampada. Attenzione anche all’interruttore della lampadina, presente in alcuni modelli di frigorifero. Anche qui potrebbe esserci un danno che non permette alla luce di accendersi.

Infine, se tutte queste parti dovessero essere funzionanti, allora ci sarebbe soltanto un aspetto da tenere in considerazione: la scheda elettronica. Anche qui potrebbe verificarsi un danno ad una parte e impedire l’accensione della lampadina.

Come intervenire per risolvere il problema

Una volta individuata la causa ecco come poter intervenire. Se il problema riguardasse l’alimentazione, bisognerebbe sostituire il cavo o la presa elettrica. Anche una lampadina danneggiata ha bisogno di essere sostituita.

Invece, se il problema dovesse riguardare il portalampada, occorrerebbe verificare la tensione dei terminali ed eventualmente sostituirlo. Per l’interruttore, così come per le luci a LED, ci sarebbe bisogno di controllare con un multimetro. Infine, anche nel caso della scheda elettronica bisognerebbe intervenire sulla parte danneggiata oppure sostituirla.

Ma tutto questo deve essere fatto da mani esperte. Intervenire senza esperienza e senza competenze sugli elettrodomestici può essere davvero molto pericoloso.

La corretta manutenzione del frigorifero

Oltre a scegliere il frigorifero giuste alle proprie esigenze, è importante tenerlo regolarmente pulito all’interno. Inoltre, è fondamentale una buona manutenzione, così come tutti gli altri elettrodomestici presenti in casa.

A questo proposito, serve pulire la serpentina con l’aspirapolvere. Si trova nella parte posteriore del frigorifero. Controllare regolarmente la guarnizione e le cerniere dello sportello. Sostituirle se danneggiate. Da controllare anche i bulloni del motore, devono essere sempre ben avvitati.