Black Friday e Cyber Monday per comprare e per truffare, ecco a cosa fare sempre molta attenzione

Tra pochi giorni si aprirà la stagione degli acquisti natalizi. Con l’inizio che, come al solito, scatterà in concomitanza con la settimana del Black Friday 2022. In particolare, quest’anno il Venerdì Nero cade il 25 novembre. E poi il 28 novembre ci sarà il Cyber Monday.

Si tratta di due appuntamenti che annualmente possono permettere di fare davvero dei buoni affari. Ovverosia lo shopping a prezzi ribassati nei negozi ma anche online. E questo grazie alle promozioni che, specie sul web, sono generalmente a tempo.

Black Friday e Cyber Monday per comprare, ma occhio ai raggiri

Nello stesso tempo c’è anche da dire che quello che sta per arrivare non sarà come al solito solo uno dei migliori momenti dell’anno per fare lo shopping. Ma anche il periodo in corrispondenza del quale i malintenzionati pianificano le truffe ed i raggiri.

Black Friday e Cyber Monday per comprare, quindi, ma le truffe purtroppo sono sempre dietro l’angolo. A partire dagli SMS truffaldini, passando per le valanghe di messaggi spam che arriveranno proprio nelle nostre caselle di posta elettronica.

Al riguardo si raccomanda, per esempio, di non entrare mai nei negozi online cliccando dai link che sono presenti nelle mail pubblicitarie. Per non cadere nel phishing che è su Internet la truffa informatica più frequente. È preferibile, infatti, trovare i negozi online magari utilizzando il motore di ricerca Google o altri. Oppure accedendo al negozio sul web attraverso il link che è già presente e salvato sul browser dai preferiti.

Perché fare shopping online e offline solo da fonti sempre autentiche ed affidabili

Detto questo, online e nei negozi fisici, e non solo quando c’è il Black Friday, la scelta giusta è sempre quella di comprare da fonti autentiche ed affidabili. Altrimenti si rischiano non solo le truffe, ma anche acquisti di merce contraffatta. In più, occorre sempre diffidare dalle offerte online che sembrano davvero irresistibili e quindi da non perdere. Specie se queste offerte sono proposte da negozi sul web di cui non si è mai sentito parlare.

In più, quando si acquista online occorre fare sempre molta attenzione al tipo di connessione che è attiva quando si inseriscono i dati relativi alla carta di credito o alla carta ricaricabile. In quanto la connessione ad Internet deve essere sempre e rigorosamente criptata. Cosa che visivamente si rileva in maniera molto semplice. Precisamente, con la presenza dei simbolo del lucchetto che è associato alla dicitura ‘HTTPS’.