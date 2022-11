Un insospettabile trucco per eliminare gli scarafaggi in casa con estrema facilità

È molto probabile che ognuno di noi abbia avuto problemi con alcuni tipi di scarafaggi in casa. Non è un problema di pulizia, come tante persone possono pensare. La casa è un luogo che attrae alcuni scarafaggi perché sono luoghi caldi, umidi. Alcune specie amano gli ambienti puliti alla perfezione.

A volte entrano da buchi o da fessure degli infissi, trovano un posticino buio in cui stare e si moltiplicano. In casi gravi occorre chiamare dei professionisti o usare le maniere forti. Tuttavia, esiste un insospettabile trucco per eliminarli facilmente.

Tutto quello che serve per allontanare definitivamente gli insetti da casa c’è già nella nostra cucina. Una volta liberata la stanza da questi piccoli insetti, si può pensare ad un bel piano di pulizie domestiche e tutto tornerà alla normalità.

Un insospettabile trucco per eliminarli definitivamente da casa

Pochissime persone sanno che per eliminare definitivamente gli scarafaggi dalla propria casa possono usare il dentifricio. Sembra incredibile, ma questa pasta abrasiva, con l’aggiunta di qualche altro ingrediente può davvero rivelarsi molto efficace.

Basta mettere in un contenitore almeno 3 cucchiai pieni di dentifricio, aggiungere altrettanta farina e un po’ di zucchero. Un po’ di acqua aiuterà ad amalgamare bene il tutto e a creare poi delle palline. Queste palline vanno messe nelle zone infestate dagli scarafaggi.

Loro saranno incuriositi e attratti dall’odore dolce che si diffonderà nei dintorni. Poi, però, se proveranno a mangiare queste palline, troveranno una sostanza velenosa per loro, il dentifricio appunto. In questo modo, in qualche giorno, impareranno che la zona è pericolosa e staranno alla larga.

Altri rimedi naturali efficaci

Sono tanti i rimedi naturali e i classici “rimedi della nonna” da poter usare. Ad esempio, una soluzione molto diffusa è il bicarbonato di sodio. Gli insetti sono sempre molto infastiditi dall’odore forte e pungente di aglio e cipolla. Oppure potrebbe funzionare bene anche il pepe, l’alloro o il sapone. Anche alcuni tipi di piante riescono ad allontanarli con il loro profumo.

Tante persone utilizzano la vaselina o l’acido borico. Naturalmente sono tutti ingredienti che vanno ad agire nei luoghi specifici in cui ci sono insetti, scarafaggi o blatte. Altrimenti, si può sempre ricorrere alle cosiddette maniere forti e andare ad acquistare delle trappole specifiche. In commercio se ne trovano anche con gli ultrasuoni.

Alcuni consigli per evitare l’invasione

Spesso le due stanze prese d’assalto sono la cucina e il bagno. La cucina ha sempre, inevitabilmente, qualche residuo di cibo qua e là. Mentre il bagno è un posto soggetto a molta umidità. Per questo i primi consigli degli esperti sono questi: pulire frequentemente la cucina e arieggiare spesso il bagno.

Inoltre, sarebbe utile mangiare sempre nella stessa stanza per evitare briciole o residui anche in salotto o in camera da letto. Tenere la casa sempre pulita è importante, così come eliminare i rifiuti. Meglio prevenire, infine, eliminando le fessure da cui potrebbero entrare.