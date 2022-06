Anche se non sempre, l’accesso in Italia alla sanità pubblica non è gratis. E questo perché, quando il cittadino non è esente, per la prestazione sanitaria c’è un costo da sostenere che è rappresentato dal cosiddetto ticket.

Inoltre, rispetto a quelle che sono le disposizioni di carattere nazionale, alcune regioni italiane, che si trovano in condizioni di disavanzo, possono far pagare il ticket pure su prestazioni sanitarie che, altrimenti, sarebbero esenti. Detto questo, vediamo per il ticket sanitario quali sono tutti i principali casi di esenzione, ed anche quali sono le modalità per poterlo pagare. Pure comodamente online.

Come pagare il ticket sanitario e quali sono tutti i casi di esenzione anche per i minori

Nel dettaglio, i casi generali di esenzione dal pagamento ticket sanitario sono quelli legati alla fascia d’età, in quanto attualmente sono ticket esenti, nel rispetto dei limiti di reddito previsti all’interno del nucleo familiare, i minori di 6 anni e gli over 65.

PagoPA è, invece, la risposta su come pagare il ticket sanitario. Ragion per cui, il ticket sanitario si può pagare con tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono alla piattaforma digitale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Per esempio, in banca si può pagare il ticket sanitario con pagoPA. Accedendo via web con le proprie credenziali, oppure con il proprio servizio di home e di mobile banking associato al conto corrente. E lo stesso dicasi per i punti vendita, per le ricevitorie e per le tabaccherie che sono convenzionate con la Sisal, con la Lottomatica e con la Banca 5 che è l’istituto di credito di prossimità del gruppo Intesa Sanpaolo. Oppure ancora il ticket sanitario si può pagare pure presso gli uffici postali, nonché online dal portale Postesalute.

Quali sono le esenzioni previste per patologia, dalle malattie rare all’invalidità accertata

In più, oltre che per età e per reddito, l’esenzione dal pagamento del ticket può scattare pure in base alla patologia o alla condizione fisica del soggetto. Per esempio, c’è un’ampia esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni che sono a tutela della maternità. Ma anche per la prevenzione dell’HIV, per la promozione delle donazioni di sangue e per le vaccinazioni. Il ticket sanitario, inoltre, non si paga neanche in presenza nel soggetto di determinate patologie croniche e rare. In caso di accertato stato di invalidità, e pure per la diagnosi precoce di alcuni tumori.

