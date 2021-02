Nel momento in cui ci prendiamo cura di un animale domestico dobbiamo accettare il fatto che la preoccupazione per la loro salute sarà sempre parte delle nostre giornate. Anche i più diffidenti che si ritrovano l’amico a quattro zampe in casa non per loro volontà, ma per quella di un familiare, col tempo si affezioneranno. Ed anche loro, a volte addirittura soprattutto loro, vorranno sempre essere certi che il cane, o il gatto, sia forte e in salute.

Studiare il comportamento

Ovviamente con questo discorso non ci riferiamo unicamente alla salute fisica, ma anche a quella mentale. La volontà di ogni padrone è quella che il proprio animale domestico si trovi sempre a proprio agio e tranquillo nell’ambiente in cui riposa, gioca e in generale vive. Ecco che per far questo, ovvero per capire le sensazioni e i sentimenti del proprio animale, bisogna studiare il suo comportamento. Capire dunque gli atteggiamenti e saperli decifrare è molto importante. Per questo quando i cani si strofinano contro il muro ecco che dobbiamo fare.

Due possibili spiegazioni

A questo bizzarro ma allo stesso tempo diffuso atteggiamento canino possiamo dare due possibili spiegazioni. La prima si riferisce ad una sfera di salute fisica, mentre la seconda ad una mentale e psicologica. Andiamo a vedere di che si tratta. Dunque quando i cani si strofinano contro il muro ecco che dobbiamo fare. Una prima ipotesi da perseguire è quella di supporre che il nostro amico a quattro zampe stia soffrendo di un’infezione dovuta a batteri o parassiti. Lo strofinarsi in questo caso sarebbe un modo per trovare sollievo dall’insistente prurito. Quindi controlliamo bene la pelle e vediamo se ci sono segni che possano ricordare bolle e rossori.

Nel caso li trovassimo rivolgiamoci al nostro veterinario, il quale sarà in grado di dirci come fare. Se non troviamo nessun segno di infezione, la problematica potrebbe essere psicologica. Infatti i cani tendono ad avvicinare il proprio corpo al muro, ed in casi specifici a strofinarsi contro di esso, quando si sentono impauriti e a disagio. Che sia per la presenza di un umano di cui non si fidano, o per qualche altra causa per lui fonte di disagio? Fido ci mostra in questo modo la sua paura e la sua richiesta di protezione. Cerchiamo dunque di capire cosa possa provocargli questo stato d’animo e, ovviamente, agiamo di conseguenza. Quindi quando i cani si strofinano contro il muro ecco che dobbiamo fare.