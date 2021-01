Quando scegliamo di avere in casa un animale domestico, dobbiamo sapere a cosa andiamo incontro. Le nostre abitudini e i nostri spazi verrano infatti completamente modificati dall’arrivo di un gatto, o di un cane. Ci vorrà tempo per insegnargli a non sporcare eccessivamente. Ma anche quando avranno imparato, sarà naturale dover convivere con più sporcizia rispetto a quando non vivevano con noi. Ma questo fattore non è l’unico da tenere in considerazione nella convivenza con un amico a quattro zampe.

Come dei genitori

La nostra casa non è l’unica a subire delle grandi modifiche a causa della presenza di animali domestici. Anche la nostra vita, così come la nostra routine, dovrà necessariamente cambiare. Infatti tutti gli animali, compresi anche i gatti che possono dare l’idea di essere più indipendenti, hanno bisogno di noi. Come padroni diventiamo a tutti gli effetti i loro genitori, che per ragioni diverse nella maggior parte dei casi i cuccioli hanno dovuto abbandonare. Comprendendo questo, saremo in grado di capire anche tanti loro atteggiamenti. A tal proposito, ecco svelato il motivo per cui i gatti mordono sempre maglioni e coperte.

La mancanza della mamma

È necessario da parte nostra comprendere il fatto che il nostro gatto soffra, soprattutto da cucciolo, la mancanza della mamma. Se nelle attenzioni e nella cura possiamo sostituirla, in alcune cose davvero non abbiamo modo di essere all’altezza del genitore biologico del nostro micio. Ecco dunque che il nostro animale cerca soluzioni per ricreare atteggiamenti e situazioni che, fino a poco prima, svolgeva con la sua mamma. Sono molti infatti a notare che i gatti compiono alcuni atteggiamenti particolari che, apparentemente, sembrano non avere senso.

Dal fare la pasta al girare velocemente su se stessi, la lista è lunga. In questo articolo ci occupiamo del gesto di mordere materiali morbidi, come le coperte o tessuti in lana in generale. Facendo questo, il nostro micio non fa altro che imitare il gesto dell’allattamento. È infatti un’azione abituale che il gatto assume cercando di ricreare la sensazione di mordere la mammella della madre. Con la crescita dovrebbe smettere, ma non è sempre detto. Si tratta perciò di un comportamento estremamente naturale. Dunque ecco svelato il motivo per cui i gatti mordono sempre maglioni e coperte.