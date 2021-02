I fondamenti della riflessologia, molto sinteticamente, evidenziano il legame che alcune sezioni del viso possiedono con il resto del corpo. Questo implica alcune conseguenze, prima tra tutte quella secondo cui il massaggio di precise zone del volto influenza la salute di organi e apparati. Ma, un’altra importante conseguenza di questo è che basta osservare questi punti del viso per leggere tante informazioni sulla salute del corpo.

La riflessologia

Questa pratica esiste già dagli anni Settanta e nel tempo subisce tantissime evoluzioni. La più nota è la riflessologia vietnamita Dien Chan. I benefici di questa pratica sono doppi, perché la stimolazione facciale apporta benefici alla pelle del viso e a organi direttamente connessi con queste zone.

I sostenitori di questa pratica consigliano di ripetere giornalmente questo rituale di benessere, massaggiando le zone del viso che la Redazione illustrerà più avanti.

Cosa capire osservando il viso

Ma, forse il maggior vantaggio di tale pratica è che basta osservare questi punti del viso per leggere tante informazioni sulla salute del corpo. Un rush cutaneo sulla guancia o un accumulo di brufoli intorno al mento, rappresentano piccole spie per captare problematiche di organi e apparati interni.

Molte altre pratiche orientali sfruttano questo assunto, prima tra tutte il Mian Xiang o scienza della lettura del volto. Pare proprio che, osservando alcune zone del viso, sia possibile leggere della salute interna dell’organismo.

Una scienza velata

Questa pratica è ancora oggi molto utilizzata nella medicina cinese e non solo. Pare, in aggiunta, che la stimolazione di precisi punti del viso possa allontanare stati depressivi, ansia e stress. Anche se questa pratica esiste ormai da anni, le informazioni trapelano veramente in modo cauto.

Corrispondenza tra viso e corpo

Quali sono queste zone del viso che hanno una connessione con il corpo? Il naso, ad esempio, incarna il pancreas, la zona tra naso e bocca identifica il cuore e la zona centrale delle sopracciglia invece i reni. Il mento identifica l’intimità, la zona centrale della fronte l’intestino, quella laterale la vescica.

La zona delle occhiaie il fegato, infatti non è un caso che chi abusa di alcol abbia spesso occhiaie scure ed evidenti. La parte dello zigomo identifica lo stomaco e la guancia, immediatamente sotto questo, simboleggia il polmone.

Le tempie sono connesse con la cistifellea e i bordi della bocca con il colon. Basta osservare questi punti del viso per leggere tante informazioni sulla salute del corpo. Brufoli, cicatrici o eruzioni cutanee in queste precise zone possono fornire informazioni sulla salute di organi e apparati.