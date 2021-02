La Carta Costituzionale all’art. 38 stabilisce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

Questo principio trova applicazione in una serie di leggi ordinarie che riconoscono ai soggetti che si trovano in condizioni fisiche particolari alcuni benefici, economici e non.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Sono queste le prestazioni assistenziali delle quali alcune sono fruibili dai cittadini che hanno un indicatore ISEE al di sotto di determinate soglie.

Con i Consulenti di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato cos’è l’ISEE e quando è indispensabile richiederlo per accedere alla maggior parte delle agevolazioni e prestazioni statali.

Quest’oggi vogliamo esaminare invece, l’ISEE socio-sanitario, a cosa serve l’ISEE socio sanitario 2021 e chi può richiederlo.

A cosa serve l’ISEE socio-sanitario 2021 e chi può richiederlo

L’ISEE socio-sanitario è un documento che serve per ricevere assistenza a domicilio per chi, a causa delle condizioni fisiche, è impossibilitato a spostarsi presso una struttura sanitaria.

Serve, inoltre, per ricevere l’ospitalità alberghiera. Ossia l’assistenza in strutture residenziali o semiresidenziali per chi non può essere assistito a domicilio.

Con questo tipo di ISEE è possibile ottenere le agevolazioni e i benefici che riguardano le persone con disabilità. O comunque non autosufficienti.

Come l’ISEE ordinario, anche l’ISEE socio-sanitario 2021 altro non è che una dichiarazione fiscale. Con la quale si misura la ricchezza delle famiglie italiane.

Questo documento tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare.

A differenza dell’ordinario, per l’ISEE socio-sanitario si può dichiarare un nucleo più ristretto.

Si prendono, infatti, in considerazione, in questo caso, solo il beneficiario, il coniuge, i figli minori. Nonché quelli maggiorenni fiscalmente a carico ad esclusione di quelli sposati o con figli.

Per i figli non conviventi, questi devono avere almeno 26 anni, non essere coniugati, non avere figli. E devono essere a carico dei genitori ai fini IRPEF.

Quali prestazioni si possono chiedere

Con l’ISEE socio sanitario 2021 è possibile richiedere le seguenti prestazioni: 1) interventi anche economici volti all’inserimento sociale della persona con disabilità; 2) sostegni e aiuti domestici al fine di rendere più autonomi nel proprio domicilio le persone con disabilità; 3) ospitalità alberghiera in strutture residenziali o semiresidenziali.

A cosa serve l’ISEE socio sanitario 2021 e chi può richiederlo

Possono richiedere all’INPS l’ISEE socio-sanitario 2021 i cittadini maggiorenni con disabilità o non autosufficienti.

L’ISEE può essere firmato dal beneficiario. Altrimenti da uno dei membri del nucleo familiare.

Quali dati inserire nella dichiarazione ISEE socio sanitario

Nella dichiarazione ISEE socio-sanitario 2021 il beneficiario, o il membro del nucleo familiare delegato, deve indicare:

a) nel quadro A, i dati del nucleo familiare;

b) nel quadro B, l’indirizzo di residenza, i dati dell’abitazione, l’eventuale contratto di affitto e l’eventuale residenza se diversa del coniuge;

c) nel foglio contrassegnato con la sigla FC vanno invece indicati i dati relativi al patrimonio mobiliare, immobiliare, i redditi, gli assegni e l’auto di ciascun componente il nucleo familiare.

Ecco, dunque, a cosa serve l’ISEE socio-sanitario 2021 e chi può richiederlo.

Approfondimento

Quali documenti sono necessari per l’ISEE