Quando fanno male le braccia potrebbe accendersi un serio campanello d’allarme

Per tutti coloro che fanno sport, strappi, stiramenti e contratture sono incidenti all’ordine del giorno. Soprattutto se lo sport avviene a livello agonistico, oppure di contro, se lo si fa in maniera occasionale. Muscoli sotto pressione, oppure non allenati, che potrebbero essere alla mercé di qualsiasi tipo di sinistro, dal più lieve al più grave. Ecco spiegato perché, per chi fa sport come tennis, padel, pallavolo o pallacanestro, i dolori alle braccia potrebbero essere abbastanza normali. E, proprio parlando di padel, alcune cose sono assolutamente da sapere. Tornando a noi, anche dei semplici affaticamenti muscolari potrebbero creare fastidi e dolori. Potrebbero incidere nella nascita di dolori anche le posture scorrette mentre dormiamo o quelle lavorative dovute soprattutto a lavori molto faticosi. Ma se non facciamo sport e non facciamo lavori usuranti, e i dolori alle braccia ci tormentano, le cause potrebbero essere altre.

Le cause scatenanti

Abbiamo in parte visto quelli che potrebbero essere i motivi principali in grado di scatenare il dolore alle braccia. Attenzione anche a un nemico abbastanza frequente di questo arto, ossia l’artrite reumatoide. Solitamente potrebbe manifestarsi sempre con dei dolori abbastanza intensi, dei gonfiori, ma anche sensazioni di calore e nello stesso tempo di rigidità e difficoltà nel movimento. Potrebbero iniziare al mattino appena alzati e durare fino a tarda serata, complicandoci anche nei movimenti più semplici.

Rimedi naturali che allevierebbero il mal di braccia

Tornando al Mondo dello sport e unendoci ai consigli della nonna, se volessimo combattere dei semplici dolori alle braccia, potremmo utilizzare arnica e artiglio del diavolo. Sia in pomata che pastiglia, queste erbe salutari, potrebbero sfiammare il nostro dolore, magari assieme all’olio essenziale di zenzero. Zenzero, che potremmo utilizzare anche alla mattina presto, con un bicchiere di tè per formare una barriera difensiva che potrebbe prevenire eventuali infiammazioni.

Quando fanno male le braccia potrebbe accendersi un serio campanello d’allarme

Senza andare per forza a pensare che possa essere in arrivo un infarto, con sintomi abbastanza evidenti e molteplici, potremmo non escludere nemmeno una lesione ossea. Attenzione anche all’eventuale lesione di un tessuto o di un muscolo, ma anche a problemi che potrebbero coinvolgere le spalle e i gomiti e che potrebbero irradiarsi proprio in tutta la zona del braccio. In ogni caso se il dolore dovesse persistere, come sempre sarebbe meglio consultare il medico di fiducia, o recarsi al pronto soccorso. Quando fanno male le braccia potrebbe accendersi un serio campanello d’allarme che potrebbe andare quindi da un problema abbastanza serio a uno non mortale, ma che comunque potrebbe comportarci dolore, fastidio e preoccupazione.

