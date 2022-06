Per molti italiani investire nel mattone significa allocare una quota dei propri risparmi in beni che sono considerati come rifugio e che possono offrire interessanti rendimenti a medio e a lungo termine. Questo sia grazie alla possibilità di affittare gli immobili acquistati, sia in forza alla potenziale rivalutazione dell’asset immobiliare nel tempo.

Ne consegue che in Italia sono in tanti a essere proprietari della casa a uso abitativo. Spesso hanno pure una seconda casa che, tra l’altro, può essere in certi casi anche frutto di un’eredità ricevuta. Vediamo allora, nel dettaglio, come, quando e perché acquistare una casa. Puntando sulla zona migliore non solo per viverci, ma anche quando si punta a un investimento a lungo termine.

Qual è la zona migliore in Italia per comprare casa per abitarci o come investimento a lungo termine

Nel dettaglio, i migliori investimenti immobiliari, per puntare a un aumento dei prezzi a medio e a lungo termine, sono in genere quelli che prevedono l’acquisto di immobili di pregio o comunque di case che si trovano in grandi città e in zone centrali. Per rendere l’idea, tra le città più care, per quel che riguarda i prezzi delle case al metro quadro, ci sono Milano, Venezia e anche Bolzano.

Su qual è la zona migliore in Italia per comprare casa, invece, c’è da dire che tutto cambia quando si acquista l’immobile a uso abitativo. In tal caso, infatti, c’è per esempio chi punta prima di tutto alla qualità della vita, comprando la casa vicino al mare oppure in montagna. In zone, quindi, dove i prezzi al metro quadro non sono magari a buon mercato, ma sono comunque più bassi rispetto al centro di Milano o di Venezia.

Qual è il prezzo giusto per acquistare un immobile in Italia?

Che si tratti di una casa dove vivere, o come investimento a medio e a lungo termine, quando si acquista un immobile occorre sempre fare molta attenzione al prezzo. Al riguardo, per capire se il venditore ci sta facendo davvero un buon prezzo, è fondamentale far stimare l’asset da un soggetto terzo. Ovverosia, da parte di un valutatore immobiliare.

Questo perché il valore di mercato di una casa dipende da tanti fattori e non solo dalla sua posizione. Dipende, infatti, anche dalle condizioni dell’immobile, dall’eventuale vicinanza con i mezzi pubblici e, tra l’altro, anche in base alla sua classe energetica.

