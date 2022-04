Sono molte le persone appassionate di auto e che del proprio veicolo personale hanno particolare cura. Certo, in questi tempi frenetici non è sempre facile trovare il tempo di svolgere questo compito, dato che a volte siamo impegnati con il lavoro persino nel weekend. Siamo stanchi, vogliamo riposare e se pensiamo anche a risparmiare, l’intenzione di recarci presso l’autolavaggio o di acquistare prodotti costosi per la pulizia dei veicoli ci viene meno.

Ma c’è una soluzione a tutto questo. Grazie a 3 semplici trucchi che farebbero risparmiare tempo, denaro e fatica, potremmo avere un’auto pulita alla perfezione con il minimo sforzo e gratis.

L’auto pulita grazie a quello che abbiamo in casa

Per pulire alla perfezione la nostra macchina, non abbiamo bisogno di spendere soldi all’autolavaggio o presso le corsie dei negozi di accessori per la pulizia delle auto. Allo stesso modo non dobbiamo neanche pensare di fare una fatica immane, quando siamo già stanchi a causa di una settimana lavorativa pesante. Possiamo far luccicare la nostra autovettura grazie a quello che abbiamo in casa come l’aspirapolvere, il liquido per i piatti e i fogli per l’asciugatrice.

3 semplici trucchi che farebbero risparmiare tempo e soldi per pulire e far luccicare la nostra auto ed evitare di portarla all’autolavaggio

Si pensa sempre a lucidare la carrozzeria, ma anche l’interno del nostro veicolo deve essere lustrato. Per fare questo, possiamo tranquillamente usare un oggetto sempre utile in casa come l’aspirapolvere. Un trucco per utilizzarla a favore dell’igiene dell’abitacolo è quello di coprirne la bocca con un calzino. In questo modo rimuoveremo polvere, briciole e capelli ma non gli oggetti che abbiamo perso in auto, come ad esempio le monete.

Passando all’esterno, possiamo pulire l’auto in modo molto veloce ed efficace con il liquido per i piatti, altro prodotto domestico. Basta riempire un secchio con l’acqua calda e aggiungervi qualche goccia di detersivo. Useremo quindi la miscela grazie a un spugna e puliremo vetri e carrozzeria, che saranno brillanti e profumati dopo il risciacquo.

Ecco infine l’ultimo trucco per pulire in particolare lo spoiler della macchina, soggetto a macchie causate da fango e insetti. In questo caso, il colpo di genio è quello di passarvi sopra i fogli profumati per l’asciugatrice. La loro azione pulente ci lascerà di stucco.

Usando questi 3 stratagemmi, la nostra auto sarà lustra in poco e con poco, e noi non mancheremo di sorridere per la soddisfazione.

