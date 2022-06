Se c’è una cosa che in questo periodo si fa sentire molto è il caldo. Ci sono vari modi per resistervi e uno di questi è la scelta giusta dell’abito da indossare. Quando fa troppo caldo di conseguenza sudiamo molto e quindi è necessario bere più acqua del solito. Inoltre con il sudore diciamo addio anche a tantissimi sali minerali che invece fanno bene al nostro corpo.

Quindi una delle regole base per sopravvivere a queste alte temperature è bere tanta acqua. Possiamo aggiungere anche degli integratori, in commercio ce ne sono moltissimi che ci possono aiutare a sopportare il caldo.

Oltre ad una sana e ricca alimentazione e idratazione, ciò che indossiamo è importante per contrastare il caldo percepito. Di conseguenza, anche per evitare di sudare. Non si tratta di colori, quindi non è una questione di Tshirt nera, bianca o grigia. Anche se le magliette grigie in estate sottolineano moltissimo il sudore sotto le ascelle, quindi è meglio evitarle.

Ma in questo caso facciamo riferimento a tutt’altro. Infatti parliamo di alcuni capi specifici che dobbiamo evitare.

Quando fa caldo evitiamo di indossare questi vestiti perché faranno solo peggio, preferiamo invece gli indumenti larghi

La prima cosa su cui vogliamo soffermarci è che spogliarsi non è d’aiuto. Appena arriva l’estate si va in giro praticamente in costume, ma non è la scelta giusta. Infatti i tessuti hanno la capacità di assorbire l’umidità della nostra pelle. Indossiamo, quindi, capi in lino o in cotone.

Altra cosa fondamentale da non indossare sono i vestiti attillati. Stessa cosa vale per leggings oppure top o anche Tshirt. L’estate può essere un bellissimo momento per indossare abiti super attillati che mostrano il fisico scolpito, ma poi dovremo fare i conti con il caldo e il sudore.

Tra le altre cose che dobbiamo evitare ci sono i reggiseni imbottiti, quelli con il push up. Questi, infatti, avendo una imbottitura, creeranno calore e di conseguenza potrebbero sorgere i segni del sudore proprio sotto il seno.

La stessa cosa vale per i reggiseni push up da palestra. Anche questi faranno sudare ancora di più, soprattutto se contemporaneamente stiamo facendo allenamento.

A tutto ciò preferiamo, invece, maxi abiti e magliette super larghe. Questi capi non entreranno a contatto con la pelle e creeranno anche un pochino di aria quando ci si muove. E per l’estate ci sono tantissimi vestiti sbarazzini e larghi che possiamo indossare. Ma non optiamo sempre per bianco e nero, scegliamo invece dei vestiti con le stampe floreali. E allora quando fa caldo evitiamo di indossare questi vestiti perché faranno solo sudare di più, preferiamo quelli che si presentano dolci sul corpo e non lo costringono.

