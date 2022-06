L’estate è indubbiamente una bella stagione, che porta sole e gioia per l’arrivo delle vacanze. Il troppo caldo, però, potrebbe essere disagevole. Non soltanto dovremmo stare attenti alla nostra salute, ad esempio evitando situazioni che potrebbero farci prendere un colpo di calore. Ma potremmo avere anche problemi tra le mura di casa. Questi potrebbero riguardare, in particolare, la conservazione di alcuni prodotti, come ad esempio i farmaci. Il caldo, infatti, potrebbe interferire alterando le prestazioni e la composizione chimica di alcuni medicinali.

Medicinali e calore

La Fondazione Veronesi avrebbe elencato alcune criticità a riguardo dell’esposizione al calore di vari medicinali. Molto sensibili alle alte temperature sarebbero i preparati liquidi, come ad esempio gli sciroppi. Questo perché il calore potrebbe accelerare delle reazioni chimiche tra i loro componenti interni, dando origine anche alla comparsa di sospensioni solide. Preparazioni farmaceutiche come pillole, capsule e pastiglie potrebbero invece soffrire l’umidità e il calore, sciogliendosi e liberando i loro principi attivi.

Si potrebbero inoltre notare modificazioni in merito a colorazione e forma dei prodotti. Persino i cerotti medicati potrebbero alterarsi per via del calore, dando luogo a possibili reazioni cutanee successive alla loro applicazione. Poste tutte queste condizioni, 3 consigli fondamentali potrebbero aiutarci ad evitare il deterioramento dei nostri farmaci.

Quando con il caldo aumentano le temperature, 3 utili consigli potrebbero aiutarci a conservare i farmaci in casa nel modo corretto

Potremmo conservare al meglio i medicinali quando in casa fa caldo innanzitutto mantenendoli sempre nelle loro confezioni originali. La chiusura nelle scatole li preserverebbe dall’esposizione alla luce, che potrebbe alterarne la composizione chimica. Certamente dovremmo conservare i medicinali inscatolati lontani da fonti di calore e dal diretto irraggiamento solare. L’ideale potrebbe essere un luogo fresco e buio o poco illuminato.

Un terzo e ultimo utile suggerimento potrebbe essere quello di conservare in frigorifero determinati farmaci. Ossia quelli per cui sarebbe prevista una temperatura di conservazione inferiore ai 25 o 30 °C. Dunque, quando con il caldo aumentano le temperature, questi consigli potrebbero aiutarci a conservare al meglio i nostri medicinali fra le mura domestiche. Nel caso si notassero alterazioni nell’aspetto di un prodotto solido o liquido in relazione a forma, odore e colorazione, sarebbe consigliabile non utilizzare il farmaco.

