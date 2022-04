Una pianta che cresce benissimo sia in balcone sia all’interno. Ha un colore forte e la sua particolarità è che le foglie sembrano delle farfalle. Con la primavera arriva anche la voglia di adornare il nostro balcone di piante vivaci e colorate. In questo modo chi osserva da lontano il nostro terrazzo potrà ammirare le nostre piantine.

Spesso dedichiamo un’area del balcone o del giardino alle piante aromatiche. Ricordiamoci sempre di lasciare un pochino di spazio per il basilico. Poi possiamo mettere la salvia, il rosmarino e anche la menta. Dedichiamo, però, una parte anche ai fiori, a quelle colorate piante che in primavera sprigionano il meglio di sé.

La scelta è ovviamente vastissima, sul balcone possiamo mettere veramente tante piante. Prima di scegliere la pianta giusta, però, cerchiamo sempre di capire se il nostro terrazzo è il luogo adatto. Perché magari riceve troppo luce solare diretta, oppure è troppo in ombra. O, addirittura, ha l’esposizione verso un Polo che alla nostra pianta non è gradito.

Oggi, però, vogliamo soffermarci su una pianta veramente preziosa, perfetta anche per coloro che non hanno il pollice verde. Insomma, per coloro che amano le piante, ma non sono degli esperti.

Per un balcone vivace ecco la pianta da mettere fuori con le foglie che sembrano farfalle

Stiamo parlando della Oxalis Triangularis. Questa è una pianta meravigliosa da mettere in balcone, ma anche da tenere in casa. Le sue foglie sono di colore viola e osservandole sembrano delle farfalle. L’impressione è quella di un gruppo di farfalle che si è poggiato su una pianta. Un effetto veramente incredibile.

La Oxalis Triangularis è una pianta che regge bene il clima. Infatti la temperatura in cui riesce a vivere tranquillamente va dai 5 ai 28 gradi. Se, però, viviamo in una zona dove fuori gela, portiamola in casa perché non ama particolarmente le gelate.

Per quanto riguarda l’acqua, invece, dobbiamo annaffiarla in modo frequente durante i mesi caldi. Prima di annaffiarla nuovamente, però, aspettiamo che il terreno si asciughi un pochino. Mentre d’inverno il terreno dovrà essere completamente asciutto prima di annaffiarla.

Ama la luce, diretta o indiretta, per questo sta bene sia fuori sia dentro casa. Facciamo però attenzione durante le ore troppo calde, perché quelle non le ama particolarmente. In casa o per un balcone vivace ecco la pianta da scegliere, che crescerà rigogliosa se le daremo un pochino di attenzione.

