Le cinture sono accessori davvero comuni nell’outfit quotidiano. Possiamo usarle per tenere i pantaloni stretti sulla vita, per esempio. Oppure, possiamo utilizzarle per rendere un vestito più interessante e alla moda. Ma, quando ormai le vediamo rovinate, decidiamo di sostituirle e gettarle via. Ecco, questo non dovrebbe accadere! Infatti, quando buttiamo via le vecchie cinture facciamo un grandissimo errore perché possono aiutarci in casa in modi che ancora non conosciamo.

Creiamo un nuovo collare per il cane

Con una cintura che intendiamo buttare possiamo creare un nuovissimo e originale collare per il nostro cane. Infatti, basterà tagliare la vecchia cintura, lasciando una lunghezza giusta per il collo del nostro cane. E poi sarà sufficiente realizzare dei fori per chiuderla, aggiungendo un piccolo anello che permetta di legarlo al guinzaglio. Il nostro Fido ne sarà sicuramente felice!

Potremo pensare anche a un fissante per tende

Oltre al collare del cane, possiamo anche creare un fissante per tende con una vecchia cintura. Infatti, sarà sufficiente tagliarne via la fibbia. Poi, realizziamo un foro che sia grande all’incirca come una vite. E poi creiamo un taglio sull’estremità della cintura, così da permettere alla vite di passare. Fissiamo con quest’ultima l’estremità con il foro ed ecco il nostro nuovo fissante per tende.

Creiamo poi il nostro portagioielli

Altro oggetto a cui possiamo dar vita è un interessantissimo portagioielli. Basterà tagliare la nostra cintura vicino ai fori, sfruttando poi i buchi per inserire i nostri accessori. In questo modo, orecchini, anelli e bracciali saranno sempre ordinati. E avranno un luogo tutto loro, originale, vintage ed elegante!

Infine, potranno diventare utili per i nostri viaggi

Le nostre vecchie cinture, poi, potranno davvero aiutarci durante i viaggi. Infatti, ci basterà avvolgere e chiudere i vestiti con esse nella valigia. In questo modo, li manterremo fermi e recupereremo tantissimo spazio per portare con noi molta più roba!

Dunque, ora sappiamo che quando buttiamo via le vecchie cinture facciamo un grandissimo errore perché possono aiutarci in casa in modi che ancora non conosciamo!

