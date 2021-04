Le pulizie di casa sono un’arte molto complessa, e richiedono tempo e dedizione. Bisogna stare molto attenti ad organizzarci bene, ed a compiere sempre le azioni giuste per avere una casa che splende sempre.

A questo proposito, in un articolo precedente avevamo consigliato un utilissimo metodo giapponese che avrebbe reso tutto più facile. Ma anche se lo seguiamo, può darsi che continuiamo a fare degli errori che ci fanno perdere tempo, o rendono il risultato meno di qualità. Oggi vedremo come fare per evitarli. Ecco i tre errori che commettiamo sempre e che dobbiamo correggere per avere una casa sempre pulita.

Sbagli molto frequenti

Tra le cose che dovremmo smettere di fare al più presto, troviamo l’iniziare a pulire i pavimenti, e poi i mobili. Forse non ce ne accorgiamo, ma se facciamo così saremo spesso costretti a pulire per terra due volte: una prima, e una dopo i mobili. Infatti quando ci troviamo a dare una passata tavoli e mensole, lo sporco e la polvere cadranno sul pavimento, sporcandolo per la seconda volta. Risolvere questo problema dimezzerà già il tempo che impieghiamo per il lavaggio dei pavimenti.

Usiamo bene gli oggetti

Poi passiamo al corretto utilizzo degli oggetti per la pulizia. Innanzitutto gli stracci: ne usiamo troppi pochi, a volte persino uno solo per tutta la stanza. Questo non fa che spostare lo sporco da un posto all’altro. Pensiamo ad esempio alla cucina: puliamo prima il piano cottura, dove magari c’è qualche piccola incrostazione di cibo. E poi, passiamo ai pensili, rischiando così di sporcarli e di trasferirci batteri sopra.

Il terzo errore riguarda il piumino da spolvero. Moltissimi lo usano per rimuovere il grosso della polvere, senza accorgersi che stanno commettendo uno sbaglio molto grosso. Infatti così facendo non togliamo davvero la polvere, ma la spostiamo solo. Per la polvere bisogna usare oggetti apposta, come ad esempio dei panni appositi che la catturano molto bene. Poi, quando ne rimane poca, si può passare il piumino.

Ecco i tre errori che commettiamo sempre e che dobbiamo correggere per avere una casa sempre pulita. Evitiamoli ed avremo una pulizia che farà invidia a chiunque entri nell’abitazione.