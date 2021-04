Molti sono i metodi per pulire le proprie scarpe e renderle come nuove. Si possono usare le lavatrici oppure i lavaggi a mano usando certi prodotti. Sicuramente, però, il metodo dipende dal tipo di scarpa e dal tipo di tessuto.

Relativamente alle scarpe di cuoio, con il tempo diventano opache perdendo la loro brillantezza facendole sembrare inutilizzabili. Per questa categoria di scarpe esistono dei piccoli passi che si possono seguire per farle tornare al loro vecchio splendore.

Col passare del tempo tendono a opacizzarsi ma in pochi passi è possibile farle tornare come nuove. La cosa che però pochi sanno è che si può ottenere questo risultato usando ingredienti che sono comunemente presenti nella nostra casa. Inoltre, non si spenderà neanche troppo.

Infatti, non servono specifici prodotti ma due cibi che consumiamo comunemente.

L’uso degli ingredienti per pulire le scarpe di cuoio

Ecco l’incredibile uso dell’olio d’oliva e delle bucce di banana che nessuno sa e che lascerà tutti a bocca aperta.

Iniziando dalle bucce di banana, possiamo dire che piuttosto che buttarle, possono essere riutilizzate in modi davvero creativi.

La pulizia delle scarpe di cuoio è uno di quelli. Cosa si deve fare nello specifico? Semplicemente usando la parte bianca ed interna della buccia si potranno rimuovere le macchie e lo sporco dalle superfici di cuoio.

Basterà strofinarla sulla parte che deve essere trattata e i risultati saranno strabilianti.

Il particolare utilizzo dell’olio d’oliva

Passando, invece, all’olio d’oliva, è sorprendente il suo utilizzo per la pulizia delle scarpe di cuoio. Dobbiamo sfatare il mito che il suo uso sulle scarpe può renderle inutilizzabili.

Infatti, non è vero che le scarpe saranno unte dall’olio rendendole, quindi, inutilizzabili. La condizione, però, è che venga usato solo sul cuoio. Detto ciò, sarà sufficiente versare l’olio sulla superfice da trattare usando un panno morbido.

Così facendo l’olio verrà subito assorbito senza lasciare alcuna macchia ed anzi, ne ravviverà la lucentezza ed il colore. Basterà provare e ci si renderà conto subito di come questi ingredienti possano essere davvero utili per questo scopo.

Ecco quindi, l’incredibile uso dell’olio d’oliva e delle bucce di banana che nessuno sa e che lascerà tutti a bocca aperta.