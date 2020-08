Il Governo ha promesso soldi a fondo perduto ai professionisti, iscritti alle casse private previdenziali, per combattere la crisi da coronavirus. Due su tre promesse sono state già esaudite manca l’ultimo passo. Quando arriva e quanto spetta per l’ultimo bonus per i liberi professionisti? Una domanda che la platea di beneficiari si sta facendo ormai da mesi e non trova nessun tipo di risposta. Vediamo a che punto sta la procedura. In pochi minuti ripercorriamo l’intera vicenda. Il Ministero del Lavoro ha intenzione di pubblicare le modalità operative dopo l’ufficializzazione del Decreto di Agosto. A conti fatti, i liberi professionisti devono attendere almeno altri 20 giorni. Gli Enti previdenziali autorizzati a riconoscere il bonus ai propri iscritti che rispettano i requisiti non possono fare diversamente.

Cosa cambia

Si vocifera che i soldi stanziati siano di più rispetto al passato. Cosa significa? Ai liberi professionisti per i primi due bonus sono stati riconosciuti 600 euro una tantum. Per capire se l’importo sarà identico anche per la terza volta bisogna attendere il Dl Agosto. Il decreto interministeriale riferito al decreto Rilancio non ha efficacia. Per questa ragione è possibile prevedere un aumento dell’importo del bonus. Vuol dire che dai famosi 600 euro una tantum, i professionisti possono prendere 1000 euro. Prima di cantare vittoria, inutile fare passi avanti.

Per conoscere le intenzioni del Governo bisogna attendere modalità e importi di erogazione del bonus con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.

A distanza di tre mesi dall’introduzione della misura i liberi professionisti si trovano a dover aspettare.

Non tutti i professionisti sono uguali

Le partite iva iscritte all’Inps hanno già avuto il terzo bonus. Sono rimasti fuori i liberi professionisti iscritti alle casse private previdenziali. Rispetto ai primi due bonus di 600 euro i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata hanno dovuto dimostrare un calo del reddito del 33% nel periodo marzo aprile 2020 rispetto ad un anno fa. Le regole valgono anche in questo caso oppure per agosto ci sarà qualche sorpresa? Gli ordini professionali stanno facendo di tutto per evitare discriminazioni. La problematica non è solo la differenza di trattamento ma una esclusione tout court da alcune misure di sostegno. Quando arriva e quanto spetta per l’ultimo bonus per i liberi professionisti bisogna attendere.