Quante volte riceviamo telefonate pubblicitarie particolarmente fastidiose ed insistenti? Magari mentre stiamo lavorando, mangiando o quando vorremmo semplicemente goderci la nostra tranquillità. In questo articolo vogliamo vedere in 2 minuti come fare per non ricevere più telefonate pubblicitarie invadenti. La redazione di ProiezionidiBorsa si occupa spesso di fornire risposte ai dubbi dei suoi lettori sulle questioni di vita quotidiana. A questo proposito vi rimandiamo alla lettura di un nostro articolo su quanti anni vadano conservate le bollette pagate. Occupiamoci adesso di come fare per non ricevere più telefonate pubblicitarie invadenti.

Privacy e Registro Pubblico delle Opposizioni

Negli ultimi anni gli interventi normativi in merito alla tutela della privacy sono stati molti. Sono iniziative fondamentali per proteggere i nostri dati personali, costantemente a rischio vista la velocità della trasmissione delle informazioni. Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 ha lo scopo di tutelare la privacy dei cittadini dell’Unione Europea. Questa normativa comunitaria ha introdotto importanti tutele per i consumatori. Ha infatti obbligato aziende pubbliche e private alla trasparenza, anche nella gestione dei dati degli utenti. Ma già nel 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico aveva introdotto un’importante tutela per i possessori di un’utenza telefonica presente nei pubblici elenchi. Si tratta del Registro Pubblico delle Opposizioni, fondamentale per capire come fare per non ricevere più telefonate pubblicitarie invadenti. La Legge 5/2018 ha ampliato ulteriormente le funzioni del Registro. Vediamo quindi in cosa consiste e come funziona il Registro Pubblico delle Opposizioni.

Come fare per non ricevere più telefonate pubblicitarie invadenti?

Tutti gli operatori di telemarketing devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni per utilizzare i numeri telefonici degli utenti presenti nei pubblici elenchi. Successivamente dovranno comunicare al Gestore del Registro le liste dei numeri che intendono contattare. Quindi, mentre gli operatori sono tenuti ad iscriversi, gli utenti possono farlo per far valere determinate tutele. Infatti, l’iscrizione al Registro permette di esercitare il proprio diritto d’opposizione al telemarketing. L’iscrizione al Registro è gratuita per tutti i cittadini il cui numero telefonico compaia negli elenchi pubblici. Una mancata iscrizione varrà come silenzio assenso e ci condannerà a ricevere telefonate pubblicitarie invadenti. L’utente potrà accedere al servizio compilando il modulo sul sito web, chiamando il numero verde dedicato oppure facendo richiesta tramite mail o raccomandata. In questo modo verrà bloccato l’utilizzo dei propri dati personali presenti negli elenchi pubblici, così da non ricevere più telefonate pubblicitarie invadenti.