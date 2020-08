Stanchi di fissare la vecchia libreria polverosa? Ecco qualche trucco su come arredare casa senza spendere!

Se vi siete stancati dei vostri vecchi mobili e non vedete l’ora di svaligiare Ikea, fermatevi un attimo e riflettete. Volete una casa-catalogo arredata con prodotti che hanno praticamente tutti? Oppure volete dare alla vostra casa quel tocco di personalità in più? Se preferite dar sfogo alla creatività, questo articolo fa per voi!

Riciclare

Una delle prime regole su come arredare casa senza spendere, è il riciclo. Il fatto che vi siate stancati del comò non significa che lo dobbiate buttare via. Provate a ridipingerlo e vedrete che sarà tutta un’altra cosa.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cominciate carteggiando la superficie. Eliminate bene la vernice precedente. Attenti se si tratta di vernice lucida, potrebbe volerci un po’ di tempo prima di rendere la superficie adatta alla nuova verniciatura.

Usate le vernici adatte al tipo di materiale che state trattando e fatevi consigliare nei negozi di fai da te. Non dimenticate un fissativo per evitare che la vernice si rovini.

Il costo è veramente minimo e il risultato sarà splendido!

Come arredare casa senza spendere: riutilizzare

Il riutilizzo è una pratica molto utile per arredare casa senza spendere. Cambiare la destinazione d’uso degli oggetti renderà di certo la vostra casa unica e originale. Perfetti per stupire gli ospiti!

Un vecchio lampadario può trasformarsi tranquillamente in una fioriera da appendere. Fissate dei vasetti sui bracci al posto delle lampadine e riverniciate il tutto con della vernice spray. Nessuno lo avrà uguale!

Con tre vecchi asciugamani colorati, potrete fare un comodo tappeto per il bagno! Tagliateli a strisce verticali e cucite una delle estremità a quelle degli altri due colori. Arrotolate le striscie e tenetele ferme con degli spilli (attenti a non farvi male). Fate una treccia e una volta terminata la lunghezza delle prime strisce, cucitene altre dello stesso colore alle estremità. Continuate finché non avrete raggiunto la lunghezza desiderata. Ricordatevi di togliere gli spilli quando finite di intrecciare una sezione. Arrotolate la treccia su sé stessa e cucite a raggiera per farla rimanere in posizione.

Servirà molta pazienza e diverso tempo, ma il risultato sarà eccezionale! Se avete tanti asciugamani vecchi e molto tempo a disposizione, potrete arredare casa senza spendere e dare libero sfogo alla vostra creatività!

Il baratto

Se invece proprio non volete più vedere quella vecchia credenza in cucina, c’è sempre il baratto. Esistono numerosi gruppi Facebook in cui potrete regalare o barattare i vostri oggetti inutilizzati. Controllare spesso questi gruppi vi permetterà di arredare casa senza spendere nemmeno un centesimo! Attenzione però. Spesso questi gruppi assegnano gli oggetti al primo che commenta. Quindi se vedete un divano che vi piace, sbrigatevi a prenotarlo!