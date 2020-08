Prima di analizzare nello specifico l’andamento della povertà è bene chiarire il quadro dell’Italia. Il Censis e Confcooperative hanno scattato questa fotografia: nel 2019 le persone in povertà assoluta risultano 4,6 milioni. Vediamo perché gli italiani hanno le mani nei capelli. Gli individui assolutamente poveri, uno su quattro sono minori, mentre gli stranieri quasi uno su tre. Le persone senza fissa dimora stimate sono 112mila, ma l’area dell’indigenza comprende 2,7 milioni di persone.

Cosa è successo durante il lockdown

La situazione prima descritta è riferita all’anno precedente. Con l’arrivo della pandemia la situazione è peggiorata. Nei mesi del lockdown 15 italiani su 100 hanno visto ridursi il reddito del proprio nucleo familiare più del 50%. 18 italiani su 100 hanno subito una contrazione fra il 25 e il 50% del reddito. La situazione è peggiorata tra le persone neo maggiorenni e fino a 34 anni: ben 41 individui su 100 hanno registrato un calo di guadagni.

Il portafoglio si è svuotato improvvisamente per la metà degli italiani. Gli imprenditori e i liberi professionisti le categorie più colpite.

Gli italiani cosa si attendono

Gli italiani non sono fiduciosi sul futuro e su un innalzamento del proprio reddito familiare. Metà degli intervistati prevede una contrazione mentre altri una sostanziale invarianza del reddito rispetto a quello precedente la pandemia. Gran parte degli italiani hanno le mani nei capelli per via del reddito in discesa: parliamo di giovani, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il dato che allarma di più è la paura degli italiani di un crescente diffondere della rabbia e odio sociale come conseguenze delle difficoltà economiche. Da non sottovalutare il forte aumento della disoccupazione. Sussidi e sostegni da parte dello Stato riusciranno a mettere una pezza? Per un terzo degli intervistati l’intervento dello Stato è insufficiente per la sanità e per le misure di contrasto alle emergenze sociali.

Gli italiani hanno le mani nei capelli perché vedono svanire i risparmi di una vita.