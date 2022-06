Quando si parte per le vacanze la scelta della destinazione fa sempre la differenza. Perché, per esempio, per trascorrere le ferie estive in pieno relax non si può di certo scendere a compromessi.

Pur tuttavia, per chi ama girare il Mondo, ci sono dei viaggi che possono essere davvero indimenticabili e che di conseguenza bisognerebbe fare almeno una volta nella vita. Vediamo allora, nello specifico, di fornire una lista di destinazioni per organizzare dei viaggi da fare almeno una volta nella vita. Anche se, chiaramente, la lista non può essere esaustiva.

Quali viaggi sono davvero indimenticabili e quindi da fare assolutamente almeno una volta nella vita

Nel dettaglio, almeno una volta nella vita occorrerebbe vedere da vicino il Grand Canyon negli USA. Così come spostarsi nel Nord del Mondo per vedere l’aurora boreale con i propri occhi significa godersi da vicino uno spettacolo imperdibile e mozzafiato. Che resterà impresso nella memoria per sempre.

Su quali viaggi sono davvero indimenticabili, inoltre, è lecito aggiungere la crociera sul Nilo in Egitto, ma anche il sito archeologico di Machu Picchu in Perù. Per chi ama i viaggi ai confini del Mondo, quelli con lo zaino in spalla, allora la Patagonia in Sud America è la destinazione da mettere in cima alla lista. Ma c’è molto da vedere pure in Paesi arabi come la Giordania e anche in Vietnam e in Cambogia. Vediamo allora come e dove.

Dalla Giordania al Vietnam, ecco i posti da visitare assolutamente almeno una volta

In particolare, in Giordania un viaggio nel sito archeologico di Petra significa visitare quella che viene considerata tra le meraviglie del Mondo moderno. Pure in Cambogia c’è un sito archeologico dalla bellezza mozzafiato ed è quello dove si trovano i templi di Angkor.

In più, in Vietnam la baia di Halong lascia senza parole per le sue acque cristalline e, soprattutto, per la presenza di numerose isole calcaree che sono ricoperte di foresta pluviale. La baia di Halong in Vietnam è ideale, tra l’altro, per chi ama l’arrampicata, l’escursionismo e anche le immersioni subacquee.

Per visitare tutti questi posti per vacanze da sogno in genere è preferibile appoggiarsi sempre a un tour operator. Optando, quindi, per i viaggi organizzati dato che si tratta di posti che non si conoscono. Ragion per cui non si tratta di destinazioni che possono essere considerate ideali per l’organizzazione di vacanze all’insegna del fai da te.

