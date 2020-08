Inutile negarlo: quando accendiamo la tv, soprattutto nella fascia serale, tra “reality”, isole, ,veline e mogli dei calciatori, assistiamo a una cavalcata di lati B da urlo. Facile, direte voi, queste pensano tutto il giorno a farsi belle, con palestra, piscina, personal trainer e dietologi privati. Vero, anzi verissimo, per stare in tema tv! Ma allora interviene il nostro “team benessere”, che, grazie ai suoi esperti, vi consiglia di approfittare delle serie estive per rassodare i glutei con esercizi semplici.

Subito una specifica

Come approfittare delle ferie estive per rassodare i glutei con esercizi semplici? Da sportivi d’esperienza, vogliamo subito fare una specifica, in grado di tranquillizzare anche i più scettici, o le più scettiche, visto che sono le signore ad avere più a cuore le terga. Togliete gli esempi televisivi e dei social, dove tra l’altro svettano per lo più ragazzine, e fate caso alle categorie di sportive col lato B più interessante:

A) Pallavoliste;

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

B) Podiste;

C) Sportive di atletica leggera

D) Giocatrici di beach volley

Tutti sederi naturali

Quattro categorie di sportive che faranno anche palestra, avranno anche un seguito di professionisti e consulenti, ma solo per le “top players”. Questo significa che se ci armiamo di un paio di scarpe da ginnastica comode e di tanta buona volontà, i risultati arriveranno anche per noi. Unitamente a una dieta controllata, a pochi alcolici e zero fumo.

Un mese di prova

Diamoci 30 giorni di tempo per vedere i nostri glutei migliorare. Dedichiamo il tempo libero a fare gli esercizi, a prendere una pausa e a ripeterli. Magari con un po’ di musica a farci compagnia. Sviluppiamo lo sforzo in 20/30 ripetizioni, con almeno 4 serie intense. All’inizio non stravolgiamoci. Diamoci delle tappe e degli obiettivi e sarà ancora più stimolante. Approfittare delle ferie estive per rassodare i glutei con esercizi semplici come questi:

A) Step, su e giù dalle scale di casa o utilizzando anche una panchina o un muretto del parco;

B) Squat, piegamenti a terra con la schiena dritta e la forza sul gluteo;

C) Ponte: da distesi, alzando il sedere con le gambe piegate;

D) Corsetta al parco, alternando normale, laterale e in retro;

E) Saltelli sul posto, alternando gambe aperte e chiuse, laterali e avanti e indietro.

Approfondimento

Come rilassare i piedi