I tempi di pandemia sono nefasti soprattutto per gli amanti dei viaggi. Le restrizioni impediscono di spostarsi all’interno del proprio Paese, figuriamoci se vogliamo spostarci all’estero.

La voglia di viaggiare non diminuisce, cresce e noi possiamo fare qualcosa di molto utile. In questo articolo abbiamo già parlato di cosa dobbiamo fare se vogliamo tornare a viaggiare presto.

Quello che non dobbiamo smettere di fare è pianificare i futuri viaggi e informarci sui luoghi del mondo da visitare.

Oggi parleremo di un documentario Netflix che chi ama viaggiare deve assolutamente vedere.

Un Paese incredibile da scoprire

Per informarci sulle future mete da raggiungere possiamo usare libri, riviste specializzate e blog di viaggio. Possiamo anche usare Instagram e seguire blogger, ma sicuramente uno dei modi migliori è attraverso i documentari.

Su Netflix è disponibile un documentario che ci mostra i lati nascosti di un paese incredibile pieno di tesori. Questo paese latinoamericano è una meta turistica apprezzatissima, per la sua cultura, la sua natura e le sue bellezze artistiche.

Stiamo parlando del Perù, mostrato in maniera che toglie il fiato nel documentario “Perù: un tesoro nascosto”.

Il documentario ci mostra l’incredibile varietà naturalistica di questo paese, che ha deserti e foresta pluviale, spiagge da sogno e montagne altissime. La cultura peruviana è una delle più diverse al mondo: molte le lingue parlate e le minoranze etniche.

La culinaria peruviana è una delle più celebrate al mondo e i resti archeologici di Machu Picchu è considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno.

Tutte queste sono ragioni più che buone che dovrebbero farci innamorare di questo paese latinoamericano.

Un documentario Netflix che chi ama viaggiare deve assolutamente vedere

Se non siamo mai stati in Perù questo documentario ci farà sicuramente venire voglia di comprare un biglietto per questo paese, per vedere le Linee di Nazca o gustare un ceviche su una spiaggia pacifica.

In tempi di pandemia non possiamo viaggiare, non ci resta che sognare di viaggi futuri, è gratis e fa bene!